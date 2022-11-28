مهرجان الشيخ زايد يكشف برنامج فعالياته احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 51

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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كشف مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي اليوم الاثنين، عن برنامج احتفالاته بعيد الاتحاد الـ 51، والتي سيكون من أبرزها زيادة ساعات استقباله للزوار بمعدل 3 ساعات يومياً، وتنظيم «مسيرة الاتحاد»، فضلاً عن جدول حافل بمئات الفعاليات والأنشطة.

وأوضح المهرجان بأن اللجنة المنظمة قررت تعديل ساعات العمل خلال الفترة من الأول إلى الرابع من شهر ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، بحيث يفتح مهرجان الشيخ زايد أبوابه من الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الساعة الرابعة على أن يغلق أبوابه في تمام الساعة الواحدة من منتصف الليل بدلاً من الساعة 12 من منتصف الليل.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أنها لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد الزوار في هذا اليوم الذي تستعد له استعداداً خاصاً يليق بالمهرجان وزواره ومنزلته العالمية، مشيرة إلى أن جميع فعاليات احتفالات عيد الاتحاد ستقام ضمن بيئة صحية آمنة تماماً.

وتحتفل أجنحة مهرجان الشيخ زايد عبر مئات الاستعراضات والعروض الفنية الضخمة، التي تقدمها كل الفرق الفلكلورية والشعبية المحلية والعربية والعالمية المشاركة في المهرجان، الذي يتجمل كل ركن فيه بألوان علم الإمارات، وكذلك المشاركون والزوار الذين يحتفون معاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها وزوارها ومحبيها.

وتلقى احتفالات مهرجان الشيخ زايد بعيد الاتحاد، كل عام، اهتماماً جماهيرياً كبيراً، حيث المتعة والترفيه بكل لغات وثقافات العالم، ضمن أجواء وطنية أسرية تدخل البهجة والسعادة إلى قلوب آلاف الجماهير، التي تنتظر هذه المناسبة عاماً بعد عام، لتعبر عن عشقها وانتمائها لهذه الأرض الطيبة، واعتزازها بما أنجزه الآباء المؤسسون، الذين وضعوا اللبنات الأولى لقيام دولة الاتحاد، وأكمل المسيرة من بعدهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، حتى أضحت الإمارات في مصاف الدول العالمية المتقدمة بكل المحافل.

وتعج أجنحة وساحات ومسارح المهرجان بعشرات الفرق الخليجية والعربية والعالمية، التي خصصت مئات الاستعراضات للاحتفال مع زوار المهرجان بعيد الاتحاد، كما تشهد طرقاته عروضاً عدة لمسيرة الحضارات العالمية التي تجوب ساحات المهرجان، بمشاركة كل الفرق الفلكلورية العالمية من الدول المشاركة، بالإضافة إلى مئات الفعاليات المخصصة للأطفال، بهدف تنمية الروح الوطنية لديهم والاعتزاز بهذا اليوم الغالي، وغرس القيم الإماراتية النبيلة في نفوسهم منذ الصغر.

كما يخصص الجناح الإماراتي مئات الفعاليات والعروض الفنية الكبرى، بمشاركة فرقتي العيالة والحربية، اللتين ستقدمان الرزفات والأهازيج الشعبية الإماراتية على وقع الأغاني الوطنية الإماراتية، تعبيراً عن الولاء والانتماء والفرحة بهذه المناسبة، بالإضافة إلى فعاليات أجنحة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرئيسين للمهرجان.