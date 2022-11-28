إنفينيتي دي لوميير يحتفي بعيد الاتحاد الـ51

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن إنفينيتي دي لوميير، أكبر متحف تفاعلي رقمي في المنطقة، عن إطلاق معرض «رايز فايبريشن» المتميز احتفالاً بيوم الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويبدأ المعرض من 30 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 4 ديسمبر المقبل.

ويعد إنفينيتي دي لوميير مركزاً فريداً للتعبير الثقافي الرائد بفضل ما يقدمه من تجارب غامرة تزيد من التقارب وتفتح آفاقاً واسعة للتخيل والتواصل الفعّال بين الأشخاص فيأخذ المعرض المذهل زوّاره في رحلةٍ حسية غامرة قائمة على المعرفة والخيال والابتكار بهدف تحدي الأساليب التقليدية في فهم وتذوق الفنون على وجه الخصوص.

ويسلّط معرض «رايز فايبريشن» الضوء على الأعمال الاستثنائية للفنانين جاودي وكاندينسكي وكلي، ويستمد إلهامه من الإيقاعات الحسية واللوحات التجريدية الآسرة التي تحمل الزوار في تجربةٍ استكشافية مبهرة تتركز في صميم الرؤية الإبداعية الفريدة للفنانين. وعلى الرغم من اختلاف الإرث الفني والأساليب التعبيرية التي يتبعها كل من الفنانين الثلاثة، إلا أنهم يتشاركون شغفاً بتطوير تعريف جديد للفن مسترشدين بالسيمفونيات الإيقاعية المصاحبة لأعمالهم كانعكاسٍ لفكرة تحول الطاقة من شكلٍ لآخر.

ويتضمن العرض الذي يستمر 45 دقيقة مجموعةً من السيمفونيات الكلاسيكية وتشمل أنماطاً موسيقية مختلفة، ومن بينها المعزوفة الموسيقية المتميزة بعنوان رابسودي إن بلو للمؤلف الموسيقي جورج جيرشوين، وهي نسخة موسيقية لأغنية رايديرز أوف ذا ستورم لفرقة ذا دووز، إلى جانب مقطوعة دانسيز إسبانيول: أورينتالز للعازف الكلاسيكي إنريكي جرانادوس.

ويعد المعرض المكان المثالي لجميع الفئات العمرية، ويضمن للزوار فرصة الاستمتاع بالأعمال الفنية من دون الحاجة لامتلاك معرفةٍ أو خبرةٍ سابقة في الفنون، وهذا ما أكده الرسام بول كلي في دفتر ملاحظاته حين قال: «عينٌ ترى، والأخرى تشعر».