«العويس الثقافية» تنظم «فوق الثريا ياوطني»

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 51، عرضاً فنياً بعنوان «فوق الثريا ياوطني»لفرقة أورنينا العربية للأداء المسرحي وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل على مسرح المجمع الثقافي في أبو ظبي.

حيث تقدم فرقة أورنينا مجموعة لوحات استعراضية تسرد تاريخ وبيئة الإمارات، وما يعنيه الاتحاد لدى كل الفئات الاجتماعية في الدولة بصورة فنية مبتكرة وبليغة في المعنى وذات جمالية بصرية متميزة.

يبدأ العرض باستحضار ذكرى الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن ثم ينتقل بصورة فنية تعبيرية ليجسد أصالة الشعب الإماراتي والبيئة الاجتماعية التي احتضنت المؤسسين الأوائل، حيث ستقدم الفرقة 10 مشاهد هي: حديث الذاكرة، النوخذة، إعلان الاتحاد، قلاع الشموخ، السلام والتسامح، حماة الوطن، كبيرة يا إمارات، من الصحراء للفضاء، إرث الأولين، ليل الإمارات.

وعبر 50 دقيقة سيقدم 24 راقصاً وراقصة مشاهد أخاذة بألوانها وإضاءتها وموسيقاها، فقد وضع سيناريو الأشعار الشاعر كريم العراقي، والموسيقى كل من وليد الهاشيم ومحمد هباش، واللوحات الاستعراضية صممها المخرج الفنان ناصر إبراهيم.

ويأتي هذا الاحتفال الذي تنظمه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية إيماناً بدور الفن في تأريخ الأحداث العظيمة وإعادة إنتاج محتواها فنياً لتتوازى وجدانياً في الذاكرة الثقافية لأجيال وأجيال وليتحول الفن العريق والأصيل إلى قيمة وطنية تشهد على عظمة الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال الاتحاد.

كما تسعى المؤسسة إلى توسيع دائرة أنشطتها الثقافية لتشمل كل إمارات الدولة رغبة منها في تعميم الثقافة ونشر المعرفة، ويأتي هذا النشاط الذي سيقام في إمارة أبوظبي ضمن هذا التوجه الذي تسعى من خلاله مؤسسة العويس الثقافية إلى تجسير المسافة بين الجمهور والفعاليات الثقافية خاصة ذات البُعد الوطني.