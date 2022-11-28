غوغل يحتفي بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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احتفي محرك البحث الشهير غوغل بمولد الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي الشهيرة بـ "فتاة العرب" ووسم صفحته الرئيسية بصورة تعبيرية للشاعرة الإماراتية، التي تعد إحدى أكبر الشاعرات في الإمارات، وهي من رواد الشعر النبطي الخليجي، ومثلت تجربتها الشعرية مرحلة انتقالية مهمة في مسيرة الشعر النبطي في الدولة.

وكانت عوشة التي ولدت في عام 1920 ووافتها المنية في 27 يوليو 2018 تكتب باسم «فتاة الخليج» ثم أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عليها «فتاة العرب» تقديراً لمكانتها وموهبتها الشعرية.

وهي من مواليد المويجعي في مدينة العين وكانت تقيم في دبي، اعتزلت الشعر في أواخر التسعينيات وبقيت تروي أشعارها في مدح الرسول صلي الله عليه وسلم.

وأسهمت عوشة بنت خليفة السويدي في إيصال القصيدة الإماراتية إلى آفاق جديدة من الانتشار، كما تعتبر قصائدها شاهداً على تحولات اجتماعية وأدبية تاريخية كبيرة في الإمارات خصوصاً والخليج والعرب عموماً، بالإضافة إلى ذلك حظيت الأغنية الاماراتية من خلال قصائدها بانتشار كبير. وتغنّى بكلماتها كثير من الفنانين.

ونشرت قصائدها التي زادت عن 600 قصيدة في العديد من الصحف والمجلات ودواوين مسموعة جمعها في ديوان "فتاة العرب" عام 1990، الشاعر حمد بن خليفة بو شهاب الذي صدرت طبعة ثانية منه عام 2000.

ونالت الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي جائزة أبوظبي قبل سنوات تقديراً لجهودها وعطائها الشعري.