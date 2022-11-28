«بيروتين».. انطلاقة أولى في المنطقة من دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح مركز دبي المالي العالمي أول معرض فني لـ«غاليري بيروتين» في الشرق الأوسط، وضمت فعاليات الافتتاح جولة في المعرض للتعرف على أبرز ما يحتويه من أعمال فنية.

حضر حفل الافتتاح عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والفنان الياباني المعاصر الشهير تاكاشي موراكامي، والنحات والرسام الكندي جيسون بويد كينسيلا، كما شهد حفل الافتتاح حضوراً لافتاً لرواد عالم الفن والأعمال، وجامعي الأعمال الفنية، ومديري المتاحف، وكبار المصرفيين من دبي وباريس، وحشد من وسائل الإعلام وكبار المسؤولين الحكوميين.

وكان عارف أميري، في استقبال الضيوف من كبار الشخصيات في قرية البوابة، بمن فيهم إيمانويل بيروتين، مؤسس معرض بيروتين؛ وتوم ديفيد باستوك وديلان ليسيل، المؤسسان المشاركان في معرض بيروتين.

أعمال متنوعة

ومع افتتاح «غاليري بيروتين» وتدشين أعماله من دبي، سيتم عرض أعمال فنّية متنوعة لعدد من أشهر الفنانين في العالم بمن في ذلك كيث هارينغ؛ وداميان هيرست، ودونا هوانكا، ويايوي كوساما، ويوشيتومو نارا، ولي يوفان، وغيرهم الكثير. وسيقدم المعرض أيضاً أعمالاً لتاكاشي موراكامي وجيسون بويد كينسيلا.

إلهام

كما يحتفي أول معارض موراكامي في دبي بأسلوبه الفني المميز «سوبرفلات» الذي يستمد إلهامه من فنون المانجا والأنيمي. ويجسّد المعرض تحدي موراكامي لتعريف الفن «الرفيع» و«الهابط» وفقاً لمنظور عالم الفن المعاصر، حيث تغيب في أعماله ملامح الحدود الفاصلة بينهما. ويمتد معرض موراكامي الفردي على مساحة 400 متر مربع في ICD Brookfield Place، حيث يضم مجموعة مختارة من اللوحات والمنحوتات والأعمال التركيبية من مختلف الأحجام والوسائط مع التركيز بصورة خاصة على شخصية السيد دوب الشهيرة التي ابتكرها الفنان في عام 1993.