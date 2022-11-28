«سول دي إكس بي» في دبي.. أجواء مرح

المصدر: دبي ـــ البيان

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يستضيف حي دبي للتصميم «سول دي إكس بي» أشهر مهرجان ثقافي مجتمعي في المنطقة بنسخته الجديدة للعام 2022، وذلك من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل. يزخر المهرجان بجدول حافل بالفعاليات المثيرة، وعروض فناني «الدي جي»، والبطولات الرياضية وجلسات الحوار وورش العمل. ويتميز المهرجان بأجواء حافلة بالمتعة والمرح. وتحتفي النسخة العاشرة من هذا المهرجان بالتميّز والتنوّع الثقافي والفني في جميع أنحاء العالم العربي، ويدير جلساته الحوارية الفنان التشكيلي المغربي حسن حجاج، ويستضيف عروضاً فنية يحييها مغنّي «الراب» ElGrande Toto، والمغنية وعازفة الإيقاع خديجة الورزازية، إلى جانب العديد من الموسيقيين والمصمّمين والمبدعين والمتحدثين والرياضيين من الإمارات والدول العربية.