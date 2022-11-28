المخيم الشتوي.. عوالم الإبداع والفنون بين أيدي الأطفال

المصدر: دبي ـــ البيان

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مساحات تعبيرية واسعة تُحفز الأطفال على الإبداع والسير في عوالم الفنون، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في مكتبات دبي العامة التي تحتضن على مدار 10 أيام فعاليات المخيم الشتوي الهادف إلى تطوير مهارات الأطفال الحياتية وصقل مواهبهم الفنية، تحقيقاً لالتزامات «دبي للثقافة» بخلق بيئة إبداعية تُمكن الأطفال من اكتشاف سحر الفنون والأشغال اليدوية المختلفة.

وتعزيزاً لمفهوم الاستدامة، يطل المخيم الشتوي لمكتبات دبي العامة خلال الفترة من 12 حتى 27 ديسمبر المقبل، وفيه سيكون الأطفال على موعد مع المرح والثقافة والألوان وكافة أنواع الفنون على سبيل المثال «الكولاج» و«الديكوباج» والوسائط المتعددة، وغيرها من الأنواع التي تثري مخيلة الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً، وتطلق العنان لمواهبهم ليكونوا أكثر قدرة على التعبير والإبداع باستخدام الفنون والأشغال اليدوية.

تنوع

وفي هذا السياق، أكدت إيمان الحمادي، مدير قسم شؤون المكتبات بالإنابة في دبي للثقافة، على دور «دبي للثقافة» في تحفيز الأطفال على ضرورة استثمار أوقاتهم بأنشطة فنية تعزز من إمكانياتهم وقدراتهم. وقالت: طيف متنوع من الفعاليات وورش العمل نقدمها للأطفال عبر المخيم الشتوي الذي تستضيفه مكتبات دبي العامة بهدف الارتقاء بثقافتهم وذائقتهم الفنية وتعزيز روح الإلهام لديهم، وهو ما ينسجم مع رؤى «دبي للثقافة» الهادفة إلى دعم المواهب وإلهام الأجيال الصاعدة وتحفيزها على الإبداع والابتكار لضمان استدامة الثقافة كأحد مصادر تنويع الاقتصاد الإبداعي الذي تطمح دبي لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026. وتابعت: تساهم المخيمات الشتوية في تعزيز المشهد الثقافي والفني في دبي عبر تأهيل الأجيال القادمة وصقل مهاراتهم الحياتية، وتوسيع معرفتهم في قطاع الفنون والأشغال اليدوية المختلفة.

لوحات فنية

طوال فترة المخيم ستكون أروقة مكتبة الصفا للفنون والتصميم مليئة بأصوات الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، حيث يفتحون أعينهم على عوالم الفنون عبر مجموعة ورش العمل التي سيشاركون فيها طوال فترة المخيم الشتوي، لتساعدهم في تطوير وصقل مهاراتهم في استخدام مادة البلاستر ومواد صناعية مبتكرة لإنجاز لوحات فنية مختلفة الطابع، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية تحليل الأعمال الفنية من خلال التكوين والتطبيق والحركة واستخدام المساحة المخصصة. في الوقت ذاته، سيتمكن صغار المخيم من اكتشاف أسرار فنون التبرازو (صناعة لوحات من الرخام) لصناعة قوالب الزينة أو التقديم، كما سيتعرفون أيضاً على فنون صناعة الشمع باستخدام مواد طبيعية، وطرق تصنيع شموع تحمل طابعاً شخصياً.

في المقابل، يشكل فن الكولاج والرسم بالألوان المائية والحبر والقهوة والزعفران قاسماً مشتركاً بين الورش التدريبية التي تقدمها مكتبات الطوار والمنخول وحتا لأطفال المخيم، لتفتح بذلك أمامهم عوالم الإبداع. وخلال الورش سيتعلم الصغار أساسيات فن الوسائط المتعددة لتنفيذ أعمال إبداعية باستخدام الألوان والأوراق والأقمشة.

وسيكون الأطفال في المخيم الشتوي على موعد مع الخط العربي وجمالياته، كما سيقومون بتشكيل «لوحة المفقودات» باستخدام أشياء ومواد قديمة ومهملة، وسيتعرفون على أسرار الرسم بالقهوة والزعفران.