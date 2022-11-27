قصر المويجعي.. وجهة مثالية للمهتمين بالفنون والإبداع

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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لم يتردد عدد من الفنانين الشباب والمتخصصين في مجال الرسم، إضافة إلى عدد من الهواة في المشاركة في باقة من الورش التفاعلية والمتنوعة، التي نظمها قصر المويجعي في منطقة العين الخضراء كورشة الفخار، والرسم التي حظيت بمشاركة كبيرة من الرسامين، الذين يعتبرون القصور القديمة والمتاحف العريقة من أهم الوجهات الثقافية، التي تشبع شغفهم بالفنون والجمال والإبداع، حيث تجدهم يجلسون في أحد جوانب القصر وبإشراف أحد المختصين، ضمن ورش الرسم الحي، التي تعتبر في حد ذاتها مرآة لتفاعل الجمهور مع اللوحة، حيث يدخل الفنان في عزلة فنية، محاولاً الرجوع لحقبة قديمة، مركزاً على معالم وخطط وزاويا القصر، منجزاً لوحة تعبق بروح الماضي والأصالة.

تفاعل

على الرغم من انشغال الرسامين والهواة بلوحاتهم، وكل منهم يحمل هدف الانتهاء منها بشكل جاذب، إلا أنهم كانوا حريصين كل الحرص على التفاعل مع الجمهور، من خلال استجابتهم السريعة للرد بشغف على الأسئلة الموجهة لهم. في مقابل تلقيهم أيضاً كلمات الإشادة على لوحاتهم، التي تحولت من مجرد أوراق بيضاء إلى أعمال فنية جميلة تجسد قصر المويجعي، الذي يعتبر أحد أبرز الأماكن السياحية والثقافية في العين، وظل لما يقرب من قرن شاهداً وحافظاً للقيم الإماراتية.

رسم حي

وفي هذا الإطار قال عمر الكعبي، مدير مواقع العين التاريخية والثقافية في حديثه لـ«البيان»: تحرص دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة على تفعيل توافد الجمهور بشتى شرائحه في المجتمع على أبرز المواقع التاريخية والثقافية في منطقة العين الخضراء، وذلك من خلال تنظيم عدد من البرامج والأنشطة والورش المتنوعة، التي تلقى تفاعلاً وإقبالاً كبيراً، وأستطيع القول: إن الجمهور تُسنح لهم فرصة مشاهدة الفنانين الشباب وهواة الرسم وهم يرسمون في الهواء الطلق، وفي أحد جوانب قصر المويجعي نراهم منغمسين في لوحاتهم والألوان، لا هم لهم سوى إنجاز لوحة تعكس معالم هذا الصرح الوطني الذي يتمتع بتاريخ حافل وثري.

وأضاف الكعبي: أود التنويه إلى نقطة مفادها بأن الرسم الحي أصبح على أجندة الفعاليات والبرامج الثقافية في قصر المويجعي، حيث ندرك تماماً أن ورش الرسم الحي لها نكهة خاصة، ولما في ذلك أيضاً من حيوية وتفاعلية بين الفنان والجمهور، ولما فيها من استفادة متبادلة بينهما، مؤكداً أن قصر المويجعي يعتبر جزءاً من المواقع الثقافية في منطقة العين، والمدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، لما تتميز به من قيمة عالمية استثنائية.