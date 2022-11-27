وفاة الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان عن 71 عاماً

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

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توفي عن 71 عاماً الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان، على ما أعلنت دار النشر «غاليمار» الجمعة على شبكاتها الاجتماعية.

وأوضح أنطوان غاليمار في بيان أن بوبان الذي حقق كتابه «لو تريه با» عن القديس فرنسيس الأسيزي مبيعات تجاوزت مئة ألف نسخة، توفي «في 23 نوفمبر جرّاء مرض عضال».

وكتب غاليمار «فلنقرأ بوبان. إنه يشفينا من الحزن والتشاؤم، ويدعونا إلى البحث عن الفرح بكلماته المرهفة جداً (...) سنفتقد ابتسامته وفرحه وإنسانيته».

وكان آخر كتاب أصدرته «غاليمار» للراحل في الخريف بعنوان «لو موغيه روج».

ووصفته وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبدالملك في بيان الجمعة بأنه «كائن شعري»، مذكّرة بأن مؤلفاته شكّلت على «مدى نحو خمسين عاماً استكشافًا لموضوعات تهم الجميع، كالحزن على الموت وحب الطبيعة ومرور الوقت والحميمة والحاجة إلى التأمل».