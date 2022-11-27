22 لوحة في «حب الإمارات» تزين «النادي العربي»

المصدر: الشارقة - البيان

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أقام النادي الثقافي العربي في الشارقة، أول من أمس، معرضاً فنياً جماعياً بعنوان «في حب الإمارات»، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في المعرض اثنا عشر فناناً قدموا خلاله اثنين وعشرين عملاً فنياً عكست مختلف الاتجاهات والمدارس الفنية، وعبروا من خلال رؤيتهم الفنية عن اعتزازهم وحبهم لدولة الإمارات، التي احتضنتهم ووفرت لهم الأمن والأمان، والمناخ المناسب لإظهار مواهبهم، وإبداعاتهم في مجالات الفنون المختلفة.

حضر افتتاح المعرض الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي وإبراهيم سعيد، مدير النادي.

شارك في المعرض الفنانون خليفة الشيمي وبشير بشير وصالح الهجر وشهاب الكعبي وجمال بهجت وسالي مصطفى وولاء محمد وروعة مظهر وفيينا فؤاد وعبير جميل وأميرة عزمي.

وثمن الدكتور عمر عبد العزيز المشاركات الفنية، وقال إنها تظهر جميعها تظهر احتفاء الفنانين بالإمارات، وتؤشر على ما توفره الدولة للفنانين العرب من فرص فنية هائلة، مضيفاً أن أساليب الفنانين اختلفت في التعبير عن رؤاهم، انطلاقاً من اختلاف الرموز التي ركز عليها كل منهم، لكنها جميعاً رموز إماراتية.