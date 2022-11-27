«دانة الدنيا» تلهم المبدعين.. العالم يصمم لـدبي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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بات المصممون يذهبون بخيالهم تجاه دبي كلما خطرت لهم أفكار جديدة مبتكرة، أو أرادوا تصميم أفكار يصعب تقبلها في بقية العالم.

والواقع، فإن دبي بما تضمه من أيقونات معمارية، تمثل ابتكارات غير مسبوقة، باتت المكان الذي يستمد منه المصممون العزيمة، والإصرار على كسر الحدود، وتجاوز الأطر المعروفة؛ ولهذا، ليس من الغريب أن أغلب التصميمات الفائقة، يصممها أصحابها باحتسابها مشروعات مقترحة لدبي.

بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 27» للمناخ في مصر أخيراً، كشفت مجلة «ديزاين» البريطانية للعمارة والتصميم عن عدد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى معالجة قضايا تغير المناخ في مجال الهندسة المعمارية، ومن بينها خطط لاستديو العمارة الإيطالي، ستيفانو بروي، لتصميم ناطحتي سحاب مكسوتين بالأشجار ليحتضنهما أفق دبي إلى جانب مبانيه العصرية الأنيقة.

وكان قد تم الكشف عن البرجين المتدليين واللذين يرتفع تصميمهما إلى علو 190 و150 متراً في مؤتمر المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ، وأفيد بأنهما سيدمجان 2640 شجرة و27600 شجيرة على واجهاتهما إلى جانب «نظام صوبات زراعية وحدائق مائية». وفي مجال التصميم، أشارت المجلة إلى «أسبوع دبي للتصميم» في الإمارات بمعرضه التجاري السنوي وسلسلة من المعارض، مشيرة إلى أن المعرض هذا العام يحمل عنوان الاستدامة، وأنه تضمن معرضاً للمصممين الناشئين نظمته مجموعة «تشكيل» المحلية، وضم طاولة كونسول مصنوعة من «خرسانة البيانات» ضمن معروضات كثيرة تُعنى بالاستدامة.

ومن ناحية الأخبار ذات العلاقة أيضاً، تطرقت المجلة، ضمن موضوعات أخرى، إلى موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون ينص على تغطية جميع مواقف السيارات الكبيرة في أنحاء فرنسا بمظلات شمسية على مدى السنوات الست المقبلة، إذ يفترض بمواقف السيارات التي تضم 80 موقعاً أو أكثر لركون السيارات تغطية نصف مساحة سطحها على الأقل بالخلايا الكهروضوئية على أن يدخل القانون حيز التنفيذ في يوليو 2023.