«معركة طُنب» توثّق البطولة في «العويس الثقافية»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، ضمن أنشطة نادي السينما عرضاً للفيلم الكرتوني «معركة طُنب» الذي يحكي قصة «أول شهيد إماراتي»، الشرطي سالم سهيل خميس.حضر العرض جمهور كبير من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى شخصيات عامة يتقدمهم حارب سهيل خميس شقيق الشهيد سالم سهيل خميس الذي شارك بدوره في الحوار الذي أقيم في نهاية عرض الفيلم.

قدم فيلم «معركة طنب»، عبر الصور المتحركة، قصة أول شهيد إماراتي من خلال موقعة بطولية سجلها التاريخ له ولرفاقه الشجعان بأحرف من ذهب، وقد حصد الفيلم آلاف المشاهدات خلال إطلاقه في نوفمبر الماضي، كما سجل الفيلم تفاعلاً كبيراً وردود فعل إيجابية واسعة.

وقال مخرج الفيلم وكاتب السيناريو محمد الشحي إن الفيلم هو نتاج جماعي لفريق دانة الترفيه الثقافي، حيث تمازجت الأفكار والنقاشات مع المجموعة مثل لطيفة ماجد بن كتة التي رسمت لوحات الفيلم، وأسماء عيلان الهاملي التي راجعت الأحداث التاريخية، وعايشة حسن الهاشمي، وأحمد مصبح المري وإبراهيم محمد الفارسي وعبدالله سالم النعيمي والهمام يحيى القاسم.

وأضاف الشحي إن تلك الأفكار تحولت إلى فيلم مدته 15 دقيقة من الصور المتحركة، رغم شح الصورة المساعدة على خلق الشخصيات أو الأجواء العامة، لكن تمكن الفريق عبر إطلاق العنان للخيال الجامح لبناء حكاية توافق الصور المتوفرة، وخاصة الأزياء والأبنية وغيرها من المفردات التي ساهمت في بناء حكاية سينمائية بسيطة وفيها معان وطنية كبيرة.

بدورها، تحدثت لطيفة ماجد عن آلية رسم الصور وتخيل المشاهد، وقالت إن صوت الممثلين قدم لها الكثير من الخيال لإكمال مشهد الصورة، كما قالت أسماء عيلان إنها اعتمدت على العديد من المصادر الرسمية والقصص الشفوية للتحقق من وقائع القصة التي تؤرخ واقعة أول شهيد إماراتي في 30 نوفمبر عام 1971. وعلى هامش الفيلم، عُرضت عشرات اللوحات التي وثقت آلية عمل الفيلم، وقد تجول الجمهور بينها واستمع إلى شرح من قبل الفريق الذي بذل جهداً كبيراً ليقدم عملاً فنياً يصل إلى فئات عمرية مختلفة، وخاصة الأطفال الذين رافقوا ذويهم لحضور العرض.