سلسلة «إرثي» في معرض حرفي

المصدر: أبوظبي- البيان

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يعقد مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، مجموعة متنوعة من ورش العمل، بهدف تدريب المشاركات فيها على المزج بين الجماليات المعاصرة والحرف التقليدية، حيث تُقام فعاليات هذه المبادرة في «أبراج الاتحاد» في إمارة أبوظبي، خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

وتأتي الورش، التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات، ضمن إطار رؤية المجلس المتمثلة في إعادة إحياء الحرف التقليدية المحلية وحفظها.

«أفينيو»

يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار في «أبراج الاتحاد»، لاستعراض تاريخ الحِرف اليدوية الإماراتية من خلال معروضاته، وشراء الحرف اليدوية المحلية المصنوعة على يد حرفيات مجلس «إرثي».

ومن المقرر أن تُعرض مجموعات من سلسلة مجلس «إرثي»، وهي «الثايا»، و«علياء بن عمير»، و«مقاعد عبد الله الملا»، و«القرطاسية»، و«ندى دبس»، و«المطبوعات»، و«الموي» و«الند»، و«مقاعد غايا بن مسمار».

ويشهد المعرض أيضاً استعراضاً لبعض القطع المنزلية، مثل الأثاث وباقات الزهور المنسقة بعناية، وتصميمات لطاولات شرب القهوة، بالإضافة إلى بعض الحِرف الإماراتية التي تمزج بين التقليدي والمعاصر، والمنحوتات الفخارية والسجاد المنسوج يدوياً، إلى جانب مجموعة من الأحزمة والأساور، والدمى المزيّنة بملابس تراثية، بهدف تعريف زوار المعرض بثقافة الأسلاف.