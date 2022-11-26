مهرجان الشيخ زايد.. استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الاتحاد الـ51

المصدر: أبوظبي - البيان

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يكثف مهرجان الشيخ زايد استعداداته للاحتفال بعيد الاتحاد لدولة الإمارات الـ51 من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة، التي تجسد روح الاتحاد وإنجازاته.

وينظم المهرجان لاحتفالات العام الجاري برنامجاً من الفعاليات يبدأ عند الساعة الرابعة عصراً ويستمر حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك على مدى يومين في 2 و3 ديسمبر المقبل 2022. ويجمع البرنامج الاحتفالي فعاليات تراثية وترفيهية في أجواء عائلية تدخل البهجة إلى قلوب الزوار، وتشمل عروض الدرونز، والألعاب النارية، إلى جانب نافورة الإمارات بمياهها المزينة بأضواء ليزرية.

أجنحة

وتقيم أجنحة المهرجان مئات الفعاليات التي تقدمها الفرق التراثية والشعبية والعسكرية، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، إضافة إلى مسيرة الحضارات العالمية التي تشارك من خلال فرقها الفلكلورية العالمية، والعديد من الأنشطة المخصصة للأطفال، والتي تركز على غرس قيم الولاء، والانتماء، وحب الوطن. كما يحتفل المهرجان بالعديد من الأجنحة الوطنية ومن أبرزها؛ أجنحة حضارة الإمارات التي تستعرض الثقافة الإماراتية الغنية والعادات والتقاليد الأصيلة، والتي تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن للتعرف على أهم الحرف والفنون الإماراتية العريقة التي أتقنها الأجداد وحرصوا على نقلها للأجيال.

وتستعرض «القرية التراثية» التي تمثل معرضاً فنياً فريداً من نوعه رحلة الإمارات خلال الـ 51 عاماً الماضية عبر بيئات متنوعة تشمل البيئة البرية والجبلية والبحرية والزراعية، كما يُسلط جناح القرية الضوء على دور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان والمجتمع، ورؤيته الثاقبة لمستقبل دولة الإمارات المشرق.