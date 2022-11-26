المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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الأرض عرض وبها نرقى في الأمم؛ لنحكي قصة الوفاء جيلاً بعد جيل برموز نستقي منهم العز والفخر؛ كتاب «تجليات الشهيد سالم سهيل خميس في جزيرة طنب الكبرى» يحكي لنا بقصيدة شعرية قصة هذا البطل.

يبدأ الشاعر محمد نجيب قدورة بالتهيئة؛ يقف على ضفاف البحر فيها وينادي الوطن والشهيد الأول بمشاركة وجدانية عذبة ليتحول إلى بحور الشعر يحكي لنا قصتهما بتجليات هذا البطل؛ ليأتي العنوان الأول «العيون السواهر» يبين فيه مهام العسكري وصفاته من خوف الله والغيرة على الوطن لينتقل إلى الشهيد الأول وهو يحث العسكر على الوفاء والصبر والأمل.

ثم يتابع في «شمس السلام» يحكي لنا عن طفولة سالم سهيل وتربيته؛ فهو الأبي الشجاع الذي استقى المروءة من صغره بعقيدة سليمة في ظل قائد معلم، فأحب أرضه وتعلق بها ليغدو «الشرطي سالم» يخبرنا الشاعر عنه أكثر؛ فهو الربّان واسمه باقٍ في دم كل من يركب البحر بعده، وفي «رحلة الروح» يتابع الشاعر «في تجليات سهيل».

وفي «ميراث طنب» يبحر في الذاكرة مؤكداً وفاء القائد وحنانه على الرمل؛ لينطق الرمل بالوفاء؛ فالرمل شهيد والرمل وطن والرمل شاهد على التاريخ؛ لينتقل إلى «الوداع» يحكي لنا فيه عن سماحة وجه سالم وصلابته بثبات؛ فيودع الأحبة ويوصيهم بالحذر من الغدر ليُقبل على الموت غير مدبر دفاعاً عن حمى الوطن؛ فيتوقف الشاعر في «تجليات سالم» ثم يكمل القصة في «الشهيد سالم».وبعد «إيه يا صقر» يتابع في «تجليات سالم» فيقول فيها:

اسمعا حكمة رواها سهيل

ابن طنب جزيرة البركانِ

كل من مات في سبيل المعالي

صار في الدهر خالد العنوانِ

وبعد «الروح في الروح» يتوقف أكثر في «تجليات سالم بن سهيل»؛ لينتقل إلى «أنشودة الخليج» وهو الوالد زايد آل نهيان الذي رفرف بالسلام ووحدة الأوطان؛ ليأتي «إحياء الذكرى» يوضح فيه وفاء الناس لسالم من مسرحيات وقصائد فيقول:

يا سهيلاً وأنت نجم سهيلٍ

أنت في الجود حاتم الأزمانِ

ويتابع في «ظلال التجليات» مؤكداً:

أصبح الساهر الشهيد شعاعاً

سالماً طاهراً عظيم الشانِ

ويقول:

سالم باسم الملامح شهم

وغيور على ثرى الأوطانِ

ليختم بعد «الأمل» بـ«شعر العاشق».

الكتاب عبارة عن قصيدة واحدة قسمها الشاعر لعناوين ووضع بينها صوراً قديمة لرأس الخيمة وأهلها، واختار البحر الخفيف لها بقافية مطلقة؛ لتتحلى بموسيقية وسهولة في التناول والتداول بالإضافة إلى أثر القرآن فيها وكذلك البيئة والثقافة التي استقى الشاعر من أهلها.