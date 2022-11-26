«دبي لموسيقى الشباب» مواهب واعدة بدرجة خمس نجوم

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أول من أمس، فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان دبي لموسيقي الشباب»، أول حدث محلي يستهدف فئة الشباب في مكتبة محمد بن راشد.

واستعرض الحدث، الذي نظم على مدار يوم واحد فقط، فعاليات موسيقية من مختلف الأنماط بمشاركة 70 موهبة شابة ضمن منافسة عالية، حظيت بالدعم والرعاية بهدف خلق بيئة فنية مستدامة. وزينت أمسية المهرجان الإبداعات الموسيقية التي قدمها الدكتور محمد حمامي، رئيس لجنة التحكيم، بالإضافة إلى نورا عبدالسلام وطالب خالد محمد حمادي من «مجمع زايد التعليمي»، كما شهدت الأمسية مشاركات فاعلة من قبل أصحاب الهمم الذين قدموا أمام الجمهور مجموعة معزوفات موسيقية رائعة، تألق فيها كل من ملاك عمر علوش وأحمد الموسوي من «أطفال طيف التوحد».

70 مشاركة

وعلى مدار ساعات المهرجان، أطلق أكثر من 70 شاباً وشابة العنان لإبداعاتهم الموسيقية، وتناوبوا على عزف مختلف المقطوعات الموسيقية التي تابعتها لجنة تحكيم المهرجان المكونة من د. محمد حمامي، والفنان طارق المنهالي والعازفة تالا بدري، ونجح المهرجان عبر مسابقته التي ضمت خمس فئات في رفع مستوى الأداء بين المواهب الشابة المتنافسة على الجوائز، وفازت الشابة نجمة الكور بجائزة أفضل غناء، بينما فاز حسين نوفل بجائزة أفضل عزف عربي (آلة العود)، وفاز نارام راشد بجائزة أفضل عزف كلاسيكي (آلة الكمان)، وتوجت فيكتوريا ديمي بجائزة أفضل عزف على البيانو، كما فازت فرقة «هاند بان أوركسترا» بقيادة أنس حلبي بجائزة أفضل فرقة موسيقية متكاملة.

شخصية العام

شهد فعاليات المهرجان جمع غفير من النقاد والمواهب، إلى جانب المتخصصين في المجال الموسيقي وذلك بحضور د. سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الأدب والفنون في الهيئة، وفاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، وأعضاء لجنة تحكيم المهرجان، بالإضافة إلى الموسيقار والفنان عيد الفرج الذي كرمته الهيئة بـلقب «شخصية العام الموسيقية»، تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته في إثراء المشهد الفني المحلي.

حاضنة إبداع

وأكد د. سعيد مبارك بن خرباش أهمية الفرص التي يوفرها «مهرجان دبي لموسيقى الشباب» لعشاق الإيقاع. وقال أن تنظيم المهرجان يمثل جزءاً من قيادة «دبي للثقافة» الحراك الفني الذي تشهده إمارة دبي، تماشياً مع رؤية الهيئة الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب. ومن جانبها، أشارت فاطمة الجلاف إلى أن المهرجان يسهم في دعم المواهب الشابة وضخ دماء جديدة في عروق المشهد الموسيقي المحلي.