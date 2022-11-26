«وطن» مسرحية تحتفي بعيد الاتحاد في «مول الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد، يستضيف «مول الإمارات»، عرضاً مسرحياً غامراً وفريداً من نوعه باللغة العربية، وذلك يوم 26 نوفمير. يجسد العمل الفني الذي سيقدم أمام زوار مركز التسوق، بأسلوب مميز ماضي ومستقبل دولة الإمارات وإرثها الغني.

تحمل هذه المسرحية عنوان «وطن»، وقام بتنفيذها بأسلوب وأداء فني مميز مؤسسة الفنون المسرحية الشهيرة «أدوار» وأخرجها هامي البكار. وتروي هذه المسرحية، مع طاقم العمل العربي بالكامل، مسيرة الإمارات العربية المتحدة بين الماضي والمستقبل، لتجسد حكاية الروح الإنسانية والتضحية والإرادة والتفاني.

تفاعل

تعرض مسرحية «وطن» في «زمان أول»، المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في «مول الإمارات»، وتتميز بأسلوب فني جديد من نوعه، يتيح التفاعل مع الجمهور من خلال استخدام هذه المساحة بطريقة جديدة ومبتكرة. ويستضيف «زمان أول»، الذي تم افتتاحه العام الماضي خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ 50، ويتضمن تسع مساحات ثقافية مختلفة، مجموعة من الأنشطة طوال شهر نوفمبر للاحتفال بعيد الاتحاد من خلال تسليط الضوء على تراث وإرث الدولة. ويشمل برنامج الفعاليات، ورش عمل مميزة، ومسابقات، ومعارض وأسواقاً تجارية، وشراكة مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب EYSO. وتحول مركز التسوق بالكامل إلى متحف حي، يسلط الضوء على قصص نجاح وإنجازات دولة الإمارات من خلال المجسمات والأعمال الفنية المذهلة.

ويتيح التعاون مع مؤسسة «أدوار»، الفرصة أمام «مول الإمارات»، لتقديم الأعمال الفنية التي تستند إلى الأداء المميز، أمام المجتمعات المحيطة، وإتاحة المجال أمام جماهير وفئات جديدة للاستمتاع بهذه التجارب الثقافية.

تعرف مؤسسة «أدوار»، بمكانتها ودورها كمؤسسة مرموقة لفنون الأداء، والتي تقدم دروساً وصفوفاً متنوعة في التمثيل وفن الأداء باللغة الإنجليزية والعربية. وتشمل هذه الصفوف العروض المسرحية، فن الخطابة، برامج القادة الناشئين ورواية القصص، إلى جانب مجموعة واسعة من ورش العمل الثقافية والتوعية.

«وطن» متاح للمشاهدة في «زمان أول» اليوم في تمام الساعة 8 مساءً، حيث الدخول مجاني.