دبي تستضيف «سيدة الكون» مارس المقبل

المصدر: دبي- البيان

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تستضيف مدينة دبي في أوائل مارس العام المقبل باقة مميزة من الفعاليات الخاصة بعروض الأزياء ومسابقات ملكات الجمال، ومن بينها مسابقة «سيدة الكون».

جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أول من أمس، بفندق دوست ثاني دبي، وشهد توقيع اتفاقية تعاون بين حنيف شيخ رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات القابضة، وأحمد بهجت المدير التنفيذي لمجموعة الشموخ، مع ميجلينا سافوفا وفيرونيكا حسينلي، مؤسسة «سيدة الكون المحدودة».

من جانبه، أشاد حنيف شيخ، بالاتفاقية خاصة وأن دبي قبلة عارضات الأزياء العالمية وملكات الجمال، كما أثبتت مسابقات ملكات الجمال أنها مصدر إلهام للآخرين، وتأكيد القيم الجمالية التي تحتفي بالجمال الداخلي والثقافة، ولا تتوقف عند الشكل والمظهر وحدهما.

ومن جهته، قال أحمد بهجت: «كل ما يتم التعاون فيه، يأتي عن قناعة وثبات ويعطي نتائج رائعة».

ومن جهتها، أكدت ميجلينا سافوفا، أن دبي هي المدينة التي كانت تحلم دوماً بأن تكون بداية انطلاقتها لاستضافة مسابقات الجمال وعروض الأزياء والموضة، لافتةً إلى أن المسابقة المرتقبة ستتوج سيدات الأعمال الناجحات في العالم.