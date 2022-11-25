إماراتي يقهر إصابته بطيف التوحد بفن رسم «البورتريه»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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على الرغم من إصابة الشاب الإماراتي حمد العامري بطيف التوحد، إلا أن ذلك لم يمنعه مطلقاً، وبدعم المحيطين من حوله، من خوض غمار عالم الإبداع والتميز والتفوق، متسلحاً بإرادة لا تعرف المستحيل، فلا مكان لهذه الكلمة في قاموس حياته، إضافة إلى امتلاكه لعدد من المهارات لا ترضى بالإعاقة، فلا تأثير لها في حياته. حيث يبدع العامري في فن رسم «البورتريه»، وليس هذا فحسب، إذ نظمت له العديد من المعارض الفنية، التي يؤكد للمجتمع من خلالها بأن إسهامه الإيجابي لا يقلّ عن إسهام غيره، وحضوره الإبداعي ليس بعيداً عن حضور الآخرين.

لوحات

حينما تقترب من حمد العامري، الذي يعاني من طيف التوحد، وهو يمسك بقلم الرصاص، أو بنوعية معينة من الألوان، وترصد حركات يده وهو يرسم وجوهاً يتأنق بإبراز تفاصيل معالمها وملامحها بدقة، تدرك فعلياً أنك أمام فنان بمعنى الكلمة، فهو مبدع في رسم «البورتريه» بشكل خاص، فأينما يجلس سواء في منزله أو في مركز العين لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم من منطقة العين، فإنه ينسجم تماماً مع قلمه وأوراقه البيضاء لرسم لوحاته الفنية التي يستلهم أفكارها من محيطه، ويعيش مع كل لوحة قصة عشق لا تنتهي، لتتولد عنها لوحات مبدعة. لم لا؟ وهو يقر دائماً بأنه على الرغم من أنه يعاني طيف التوحد، فإنه يتحدى المستحيل، وأصبح فناناً له معارضه وجمهوره.

دعم واهتمام

ولأن لوحات حمد العامري تعكس القوة في الخطوط وفي اختيار الألوان، حرص طاقم مركز العين لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم على دعم موهبته الفنية، وتشجيعه على الاستمرار من خلال إشراكه في المعارض الفنية التي يتم تنظيمها، سواء داخل المركز أو خارجه، حيث تنال لوحاته إعجاب من يبصرونها، ولا يملكون إلا تقدير العامري والتصفيق له، بقوة، فأمامهم موهبة حقيقية تجاوزت كل الصعوبات والتحديات، وسارت بخطى ثابتة رغم أنف الإعاقة لتحقق أحلاماً وطموحات هائلة. نعم، يدهشنا الإصرار الذي لا يعرف الإخفاق، والعزيمة التي لا تحدها الحدود؛ الأمر الذي يؤكد على نقطة مفادها على أن الذين يعانون اضطراب التوحد ليسوا عالة على المجتمع، ولا حتى عبئاً عليه، وإنما جزء أصيل منه، ويمتلكون مواهب وقدرات وإبداعات يمكنهم توظيفها إيجابياً لو وجدوا من يساعدهم ويشجعهم على إخراجها للنور وإدماجهم في المجتمع، ومنحهم حقوقهم، وعدم عزلهم عن باقي مكونات المجتمع.