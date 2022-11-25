«سكة للفنون» يعكس تميز المشهد الإبداعي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفاءً بالفنانين وأصحاب المواهب الإبداعية والمصممين، كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ 11 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم» التي تقام خلال الفترة من 24 فبراير حتى 5 مارس 2023 في حي الفهيدي التاريخي، حيث تسعى «دبي للثقافة» من خلال المهرجان إلى تقديم نسخة استثنائية تعكس تنامي المشهد الفني والإبداعي في دبي.

وفي هذا السياق، أعلنت «دبي للثقافة» عن فتح باب التسجيل في نسخة المهرجان المقبلة، ووجهت دعوتها إلى كافة المواهب الإبداعية والفنانين والمصممين إلى تقديم أعمالهم لعرضها في المهرجان، حيث ستبدأ الهيئة بتلقي طلبات المشاركة بدءاً من 24 نوفمبر الجاري على أن يكون آخر موعد للتسجيل وتقديم الأعمال هو 31 ديسمبر 2022.