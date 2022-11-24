أول قناة تلفزيونية متخصصة بأصحاب الهمم تنطلق من دبي

المصدر: دبي - البيان

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بهدف دمج أصحاب الهمم في شتّى مناحي الحياة، ومنحهم الحق والإمكانية في العيش المُستقل على قدم المساواة مع الآخرين، ومن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الشريحة المهمة، جاءت فكرة المنتج والمخرج صلاح الياسري من خلال «الياسري للإنتاج الفني» بمشروع تأسيس قناة تلفزيونية وقناة إذاعية «راديو» مخصصة لأصحاب الهمم، تتيح لهم فرصة الإندماج بالوسط الفني والإعلامي، والمشاركة بشكل فعال في المجالات الفنية والإعلامية والانخراط في المؤسسات الإعلامية، ومن خلال تأمين البيئة المُؤهّلة لضمان مشاركاتهم على المستوى العالي والمهني، وكذلك تأسيس مركز تدريب مهني فني وإعلامي يقوم بتدريب المؤهلين في مختلف المجالات الإعلامية. وأوضح صلاح الياسري رئيس مجلس إدارة شركة «الياسري للإنتاج الفني» التي تتخذ من مدينة دبي للإعلام مقراً لها، أن دبي والإمارات مركز هام لانطلاق المشاريع المتميزة ودعمها.