74 ألف زائر في خمسة مواقع ثقافية لـ «العين للكتاب»

المصدر: العين - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أسدل الستار على فعاليات الدورة 13 من «مهرجان العين للكتاب 2022»، والتي أقيمت هذا العام، تحت عنوان «العين أوسع لك من الدار»، لتسلط الضوء على الإرث الثقافي الغني للمنطقة، وتعزز مكانتها وجهة ثقافية رائدة، وكان مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، قد أطلق الهوية المتجددة للحدث، الذي كان سابقاً «معرض العين للكتاب»، ليصبح مهرجاناً ثقافياً مبتكراً.

وفاق المهرجان التوقعات بعدد زواره، الذي تجاوز 74 ألف زائر، وهو ما يؤسس لمعايير ورؤى جديدة للدورات القادمة من الحدث، حيث شهد أسبوع المهرجان تفاعلاً كبيراً من الكتاب والمبدعين والقراء الكبار والأطفال، مع أكثر من 300 فعالية ونشاط.

وقال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن مهرجان العين للكتاب في حلته الجديدة، لبى طموحاتنا في الترويج للقراءة، ضمن أجواء ممتعة وجذابة، كما تمكن المهرجان من تعزيز دوره في دعم الناشرين والمؤلفين والمبدعين، واستطاع أن يبث الروح في الإرث الشعري، من خلال برنامج «الكلمة المغناة»، والأمسيات التي شاركت فيها شخصيات أدبية وفنية بارزة من داخل وخارج الدولة». وتضمن المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات، من بينها: برامج فكرية خاصة بالأطفال، وحفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من جائزة «كنز الجيل»، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية في وقت سابق من العام الجاري، للاحتفاء بالإرث التقليدي الشفوي والأدبي للشعر النبطي، الذي تتزايد شعبيته يوماً بعد يوم. واستقبل مهرجان العين للكتاب، أكثر من 120 ضيفاً من المتحدثين والمحاورين، الذين أثروا برنامج المهرجان بخبراتهم ودرايتهم واسعة النطاق.