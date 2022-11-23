«تلفزيون أرامكو» في طبعته الجديدة.. حكايات وطرائف

المصدر: المنامة - البيان

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صدرت أخيراً عن المؤسسة العربية للطباعة والنشر بالبحرين طبعة جديدة ملونة من كتاب «تلفزيون أرامكو: دراسة توثيقية لأول محطة تلفزيونية ناطقة بالعربية في الخليج» للباحث والكاتب الدكتور عبدالله المدني.

يسرد المدني من خلال 11 فصلاً و212 صفحة من القطع الكبيرة وعشرات الصور النادرة قصة تلفزيون أرامكو من الظهران من الألف إلى الياء منذ انطلاق بثها أول مرة في السادس عشر من سبتمبر 1957 وحتى توقف البث باللغة العربية عام 1970، متناولاً الدور الرائد الذي أدته هذه القناة التلفزيونية في حياة أجيال من سكان شرق المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، تثقيفاً وتنويراً وتوعية وترفيهاً، متطرقاً إلى الكثير من الحكايات والطرائف.

وخصص المدني في كتابه عدة فصول للحديث المفصل عن الإعلاميين الذين قادوا القناة، أو قاموا بإعداد وتقديم برامجها المتنوعة، أو عملوا على دبلجة أفلامها.