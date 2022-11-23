مركز «إثراء» يطلق أول معرض للوحات الرقمية يجمع الفنّ وكرة القدم

المصدر: الظهران ـــ البيان

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في معرض فريد يجمع الفن برياضة كرة القدم، يطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، أول معرض للوحات NFTs الرقمية مستوحاة من مباريات المونديال، حيث يشارك في ابتكارها 32 فناناً يمثّلون كافة الدول المشاركة في كأس العالم ٢٠٢٢ وسيضم المعرض المقام في قالاريا مول بمنطقة مشيرب في مدينة الدوحة لوحاتهم والبالغ عددها 64 لوحة، وهو عدد المباريات التي ستقام طيلة فترة المونديال.

ويأتي المعرض «من الميدان إلى الفنان» استكمالاً لدور المركز في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري مع العالم ودمج المسارات الإبداعية بكل فروعها، حيث ترتكز فكرة المعرض على دمج الخطوط والألوان ومسارات حركة اللاعبين في المستطيل الأخضر داخل لوحة رقمية فريدة لكل مباراة يترجمها الذكاء الاصطناعي ويبتكرها الفنانين العالميين المشاركين بالمعرض.

فوز تاريخي

سيُتوج المعرض لوحة خاصة لفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في مباراة يوم الثلاثاء التي حققت فوزاً تاريخياً للمنتخب السعودي، حيث أبدعها الفنان السعودي عمرو بوقري تجسيداً لهذه الملحمة الكروية. وتأتي مبادرة «إثراء»، للجمع بين كرة القدم والفنّون البصرية باعتباره مؤثراً قادراً على التعبير بأدوات وألوان إبداعية وتقنيات متقدمة كتقنية الـ NFT مما ينثر أيقونة حديثة لم تُشاهد من قبل، إذ تروي كل لوحة أحداث المباراة عبر أشكال وتعابير مخصصة، متضمنة المشهد الشامل لتفاصيل اللعب ومدى ديناميكية اللاعبين وقدرتهم على تحقيق التجانس والفوز وربما التعادل أو الخسارة، وتُعد هذه التقنية أشبه بالخريطة الفنية التي ترسم سير المباراة منذ اللحظة الأولى لبدئها وحتى إطلاق صافرة النهاية، وهذه الخريطة تعكس التنافس بين المنتخبين ضمن سياق إبداعي وهوية كل بلد.