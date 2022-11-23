عروض مبهرة وحفلات فنية في «دبي فستيفال سيتي مول» احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 51

المصدر: دبي ـــ البيان

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يحتفل دبي فستيفال سيتي مول، أحد مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، بعيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بين 1 و5 ديسمبر القادم.

ويمكن لزوار المول الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المتنقلة طوال مدة الاحتفال داخل المول وخارجه في فستيفال باي، مثل مشاهدة فرقة قارعي الطبول، وراقصي العيالة، وتذوق القهوة الإماراتية مجاناً. كما يمكن للأحبة الصغار، الاحتفاظ بالعَلم الوطني، وسط الأجواء الاحتفالية والفعاليات الترفيهية المتنقلة داخل المول وخارجه، والمستوحاة من أجواء عيد الاتحاد.

ويستضيف فستيفال باي مجموعة من العروض الاحتفالية للفرقة الموسيقية لشرطة دبي، في الثالث من ديسمبر، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة استعراض مذهل على الخيول، يقدمه فرسان شرطة دبي حاملين الأعلام الوطنية، إلى جانب عرض مميز لسيارات الشرطة الاستثنائية، بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين.

ألعاب نارية

ويستضيف مسرح فستيفال باي، النجم الإماراتي سفير الألحان فايز السعيد، المغني والملحن الشهير الذي يتابعه حوالي مليوني شخص على إنستغرام، لإحياءِ حفل مباشر لمدة 60 دقيقة، بين 8 مساءً و9 ليلاً. ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بعرض تخيل الشهير، الذي يستخدم تقنيات الليزر والمؤثرات الضوئية والنوافير الراقصة على وقع الأنغام الموسيقية.

ويقدم فستيفال باي بهذه المناسبة، عرض الألعاب النارية الأبرز والأكثر ترقباً، والذي يستمر لمدة أربع دقائق، حيث يتم إطلاق الألعاب النارية من 36 موقعاً مختلفاً لتقديم تجربة بانورامية في سماء دبي. ويتزامن إطلاق 3000 لعبة من الألعاب النارية، مع عرض تخيل الشهير الذي يجمع بين النوافير الراقصة، وتقنيات الليزر، والمؤثرات النارية والضوئية، على وقع أنغام موسيقية فريدة.

ويختتم دي جي بليس الحفل بتقديم عرضٍ مميز، يضيف لمسة عصرية إلى الموسيقى العربية، ويضمن للزوار الاستمتاع بسهرة مميزة، وسط أجواء حيوية في فستيفال باي.