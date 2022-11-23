الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة إبداع بنسختها العاشرة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة «إبداع»، ضمن فعاليات اليوم الخامس الأخير من معرض المجوهرات والساعات 2022، عن أسماء الفائزين بالجائزة المخصصة لتمكين أصحاب المواهب الواعدة. واحتفاءً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها تم إضافة فئة جديدة تحت عنوان «إبداع بلا حدود» بهدف إتاحة المجال لمشاركة الموهوبين من مختلف المجالات.

أسست المصممة الإماراتية عزة القبيسي جائزة إبداع منصةً رائدة لإطلاق العنان للإبداع والتميز بين مصممي المجوهرات الناشئين الراغبين بدخول الميدان، لعرض تصاميمهم وتقييمها من قبل لجنة من المختصين المتمرسين في مجال المجوهرات، وهي فرصة لتحويل شغفهم من مجرد هواية إلى مسار مهني عبر دعمهم للوصول إلى الاحتراف، من خلال توفير الإشراف التفاعلي والتواصل مع قادة صناعة المجوهرات لتطوير مسيرتهم المهنية، ورفدهم بالخبرة.

لجنة تحكيم

وتم اختيار القطع الفائزة تحت إشراف لجنة تحكيم تضم ثلاثة فنانين بارزين، منهم فنانة تصميم ونحت المجوهرات عزة القبيسي، والمصممة مها السباعي، وشيخة السركال، ونورا السركال، أما ضيف اللجنة في جائزة «إبداع» لهذا العام فكانت المصممة سعدية سليمان الحاصلة على جائزة إبداع خلال الدورات السابقة، وتم اختيارها لعملها الدؤوب في تطوير مهاراتها الإبداعية.

استقطبت جائزة إبداع عدداً كبيراً من المصممين من مختلف الجنسيات تجاوز 500 مصمم حتى يومنا هذا، وبلغ عدد المكرمين خلال الأعوام العشرة 150 مكرماً، فاز منهم 50 مشاركاً بالمراكز الأولى. وحصد في دورة هذا العام في فئة تصميم مجوهرات اللؤلؤ، المركز الأول علي العلي، ونال المركز الثاني عليا الزعابي، وفازت بالمركز الثالث سهام وسوف.

وفي فئة تصاميم الهوية الإماراتية، نالت المركز الأول بدور البدور، وجاء في المركز الثاني علي العلي، وحصد المركز الثالث الهنوف السعدي.

وفي فئة التصاميم المستوحاة من الخط العربي، حصدت المركز الأول سمية عبدالمحسن، وفازت بالمركز الثاني الهنوف السعدي.

وفي فئة التصاميم الخاصة بأصحاب الهمم، نالت المركز الأول مهرة محمد، وحصدت المركز الثاني فاطمة اليماحي، واقتنصت المركز الثالث أسماء القحومي.

وفي فئة إبداع بلا حدود، نالت المركز الأول آيات ناصر، وفاز بالمركز الثاني بوبكر بخاري، وحصدت المركز الثالث نعمات خير الله.

أعمال متنوعة

وقال الفنانة عزة القبيسي: «يسعدني إطلاق فئة جديدة ضمن جائزة إبداع تحت عنوان «إبداع بلا حدود» احتفاءً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، والتي استقطبت أعمالاً فنية متنوعة فتحت المجال أمام المبدعين من كافة المجالات، لتكون ضمن الفئات الأكثر تنافسية. وما لفت نظري الإقبال الكبير من مصممين ينتمون لجنسيات عدة على فئة تصاميم الهوية الإماراتية، وهذا يعبّر عن مدى حبهم للإمارات، واهتمامهم بالتعبير عن الثقافة الإماراتية».

وأضافت: «امتازت نسخة هذا العام من جائزة إبداع بغناها بالأعمال الإبداعية، إذ حصد أحد الفائزين مركزاً مرموقاً ضمن فئتين، ما يبرهن على مدى جودة وإتقان العمل، وخصوصاً أنه يرجع لمتسابق ذكر، ضمن مجال تهيمن عليه النساء».

واختتمت: «أتطلع لرؤية المزيد من الأعمال الفنية الإبداعية بدرجة عالية من الحرفية، فأنا ألمس التطور في مستويات الأعمال والتقدم على صعيد المهارات، ما يبشر بدخول مصممين محترفين يبدعون بأناملهم تحفاً فريدة ترفد قطاع المجوهرات بكل ما هو جديد».