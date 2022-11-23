24 مبدعاً في «الخرطوم للشعر العربي»

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل الدورة السادسة من مهرجان «الخرطوم للشعر العربي»، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 24 شاعراً وشاعرة من السودان ودول عربية عدة.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: إن المهرجان يأتي تتويجاً لإنجازات بيت الشعر في الخرطوم خلال الأعوام السابقة التي حفلت بفعاليات ثقافية مميزة شارك فيها مواهب شابة من مختلف مناطق السودان، حيث كان البيت يمثّل جانباً ثقافياً وأدبياً مهماً في البلاد، مشيراً إلى أن المهرجان سيعكس المشهد الثقافي السوداني المميز.

وأضاف العويس أن مبادرة بيوت الشعر في الوطن العربي التي يرعاها صاحب السمو حاكم الشارقة، إنما تبث مساحة واسعة من الإبداع، مبيناً أن بيت شعر الخرطوم رفد الساحة الثقافية والمكتبة العربية بنتاج أدبي زاخر قدّمه أدباء على مدى أعوام.

معرض كتاب

وستقام فعاليات اليوم الأول في قاعة التعليم العالي بافتتاح معرض كتاب بمشاركة 10 دور نشر، ومعرض آخر بعنوان «التصوير الفوتوغرافي» الذي يوثّق لنشاط بيت الشعر منذ تأسيسه، ويتواصل المعرضان طوال أيام المهرجان، يلي ذلك لوحة شعرية وموسيقية، ثم كلمة رسمية لكل من بيت الشعر، ودائرة الثقافة بالشارقة.

بعدها تقام جلسة شعرية يشارك فيها: «عالم عباس محمد نور (السودان)، حيدر العبدالله (السعودية )، سمية اليعقوبي (تونس)، أحمد اليمني (السودان)، محمد المتيم (مصر)، محمد الحبيب (السودان)، وشريهان الطيب (السودان)».

في اليوم الثاني يقوم بيت الشعر بزيارة إلى أسرة الشاعر الراحل محمد سعيد العباسي، تقديراً لدوره الريادي في إثراء الساحة الشعرية والوطنية والإنسانية، يتخلل ذلك نقاشات نقدية وقراءات شعرية من دواوين العباسي.

وتتواصل فعاليات اليوم الثاني بجلسة شعرية، يقدمها الشاعر محمد عبدالقادر موسى، بمشاركة الشعراء: «بحر الدين عبدالله، وسمية اليعقوبي، ومحمد الخير إكليل، وفاطمة عبداللطيف، وناشد العوض، وابتهاج نصر الدين، ومحمد الهادي، وعمار حسن سعد الدين، ومجتبى عبدالرحمن».

أنشطة اليوم الثالث تتضمن ندوة «الهايكو العربي»، يقدمها الشاعر حيدر العبدالله، ويديرها د.الصديق عمر الصديق، يعقب ذلك قراءات شعرية لمنتسبي بيت الشعر.

أما الجلسة الثالثة، فتشتمل على قراءات شعرية يشارك فيها الشعراء: أبوعاقلة إدريس، ومحمد المتيم، ووداد عثمان، وزكريا مصطفى، ومحمد آدم، وريان عبد الإله، وأحمد عماد، وحامد يونس.