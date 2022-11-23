مركز جمعة الماجد يقدم لـ«هيئة الشارقة» دورة في علم الوثائق والأرشيف

المصدر: دبي ـــ البيان

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بتنظيم من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدأت 21 نوفمبر الجاري في مقر المركز بدبي، دورة متخصصة في علم الوثائق والأرشيف، تستهدف موظفي هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ويحاضر فيها كل من الدكتور عز الدين بن زغيبة، رئيس قسم الدراسات والنشر والعلاقات الخارجية في المركز، والدكتور طه محمد نور أبو الخير، المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف في مركز جمعة الماجد.

يشتمل البرنامج التدريبي للدورة على أربعة محاور رئيسية هي: المدخل المعرفي لعلم التوثيق والوثائق والأرشيف، وإدارة الوثائق الجارية والوسيطة، وإدارة الأرشيف، ومناهج البحث في علم الوثائق والأرشيف وطرق تقييم الوثائق وتثمينها.

والجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي بناءً على اتفاقية التعاون التي وقعها المركز مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والتي من بنودها تطوير مهارات الموظفين في المجالات المهنية والعلمية.