«كورال الشرق الأوسط» يعود حافلاً بأضخم وأفضل الاستعراضات

المصدر: دبي ـــ البيان

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يعود «مهرجان كورال الشرق الأوسط» في موسمه العاشر حافلاً بأضخم وأفضل الاستعراضات والمنافسات في مجال غناء الكورال منذ انطلاقه في المنطقة.

هذا وسيشهد الموسم العاشر الذي سينطلق في شهر فبراير من عام 2023 تعاون المهرجان مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشمل المنافسة شباباً من الإمارات السبع، ولتحمل متعة غناء آلاف الطلاب في جميع أنحاء الدولة.

سيكون الحضور والمشاركون على موعد في موسم هذا العام من «مهرجان كورال الشرق الأوسط» مع بعض الإضافات والتغييرات الشيقة، حيث سيحتفل المهرجان الذي يقام سنوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعام العاشر على انطلاقه من خلال الترحيب بطلاب المدارس العامة من جميع أنحاء الدولة المضيفة لأول مرة، كما سيحظى الفائزون بجائزة «أفضل كورال» على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل من قبل وزارة التربية والتعليم إلى جانجنيونج بكوريا الجنوبية لخوض تجربة التحدي في دورة ألعاب الكورال العالمية 2023.

منصة

ويمثل مهرجان «كورال الشرق الأوسط» - الذي تأسس في عام 2013 من قبل المديرة الإدارية لشركة ذا فريدج شيلي فروست والمؤلفة الموسيقية الشهيرة جوانا مارش - واحة لفرق الكورال من اليافعين والبالغين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، ويمنحها منصة لاستعراض مواهبها، وسيخصص الموسم العاشر للمهرجان للمرة الأولى مساحة للجوقات الدولية للبالغين، مما يعزز من مكانة المهرجان والإمارات ويجعلها محوراً عالمياً لفرق الكورال.

قالت شيلي فروست، مؤسِّسة ومديرة شركة «ذا فريدج»: «يعكس مهرجان «كورال الشرق الأوسط» الدفء والكرم وقيم التسامح التي تميز دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتميز المهرجان بكونه يستخدم قوة الموسيقى للاحتفال بالتنوع الثقافي للدولة المضيفة والشرق الأوسط، مما يجعله أكثر من مجرد مهرجان لموسيقى الكورال، وتتمثل مهمتنا كمنظمين للمهرجان في توفير منصة للموسيقيين المتحمسين والمغنين الطموحين من جميع الأعمار لعرض مواهبهم، وتعزيز التبادل الثقافي الإيجابي بين جميع قطاعات المجتمع، كما أننا ممتنون للغاية لشركائنا في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات الثقافية المحلية لتسهيلهم توسيع المسابقة الشبابية على مستوى الدولة، الأمر الذي يسمح لنا بالوصول إلى جمهور أكبر وأكثر تنوعاً من أي وقت مضى».

ويرحب مهرجان «كورال الشرق الأوسط» 2023 بآلاف المشاركين في فبراير، مع مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك ورش العمل التي يقودها مدربون صوتيون ذوو خبرة وحفلات موسيقية إقليمية ومسابقات بين الإمارات وعروض رائعة للجوقات الزائرة، كما ستتاح للمشاركين من جميع الأعمار فرص لا حصر لها لاستكشاف أساليب غناء الجوقات المختلفة، وتطوير غناء فرقه والاستمتاع بسماع أفضل عروض الكورال.