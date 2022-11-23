السوق الشعبي في "مزاينة رزين" يعكس التراث ويحتفي بالإبل

المصدر: وام

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يقدم السوق الشعبي المصاحب لـ "مزاينة رزين" بمهرجان الظفرة الـ / 16 /، معروضات تراثية ومنتوجات محلية ومشغولات يدوية متنوعة تعكس التراث وتحتفي بالإبل.

ويستعرض 55 محلاً في السوق أدوات الإبل ومستلزمات زينتها، إلى جانب أدوات التخييم والمأكولات الشعبية والبخور والعطور والبقالة والهدايا التذكارية والملبوسات التقليدية والشعبية المتنوعة.

كما يضم السوق الشعبي 12 مطعماُ متنقلا، وتوفر شركة أبوظبي للتوزيع محطتين متنقلتين للتزود بالوقود، بالإضافة إلى أسواق للمواشي والإبل والأعلاف والحطب، والتي تشهد حضوراً متزايداً من ملاك الإبل وتوافد كبير من زوار المزاينة والقاطنين في العزب المنتشرة في محيط الموقع.

ويشهد السوق الشعبي للعام الثاني على التوالي توسعاً في ما يقدمه من منتجات متنوعة، وذلك لاستقطاب مزاينة رزين الأعداد المتزايدة مـن المشـاركين فـي أشواط المزاينة البالغ عددها 75 شوطاً والتي خصص لها 705 جوائز قيمة بقيمة تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم إماراتي.

ويعتبر السوق الشعبي استكمالاً للتظاهرة التراثية التي تحرص لجنة إدارة المهرجانات والفعاليات التراثية في أبوظبي على نشر ثقافتها بين المجتمع، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، إلى جانب جهودها في تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

ويحرص عشاق التراث والأصالة على زيارة السوق الشعبي لما يحتويه من محال تجارية تقدم المصنوعات التقليدية والعديد من المعروضات المتنوعة التي تلبي احتياجات كافة الزوار، وتعكس روح الصحراء والثقافة العربية.