«العويس السينمائي» يقدم «معركة طنب» 25 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن أنشطة نادي السينما عرضاً للفيلم الكرتوني «معركة طنب» الذي يحكي قصة «أول شهيد إماراتي»، الشرطي سالم سهيل، وكان هذا الفيلم قد حصد آلاف المشاهدات خلال إطلاقه في نوفمبر الماضي كما سجل الفيلم تفاعلاً كبيراً وردود فعل إيجابية واسعة.

ساهم في إنتاج العمل، الذي تبلغ مدته 15 دقيقة، مجموعة من الشباب المواطنين، بقيادة محمد الشحي، فيما شارك في الأداء الصوتي فريق مشترك من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وهو من إنتاج فريق «دانة الترفيه الثقافي»، الذي تأسس في يناير 2019.

فيلم «معركة طنب»، من طراز القصة المصورة المتحركة، يحكي قصة أول شهيد إماراتي، الشرطي سالم سهيل خميس، الذي استشهد في موقعة بطولية سجلها التاريخ له ولرفاقه الشجعان بأحرف من ذهب، بعد أن انتفضوا لما شهدوا العدو يزحف باتجاه عرينهم، ودافعوا ببسالة عن أرضهم وعلم بلادهم، وعن الأمانة التي حملوا مسؤوليتها، غير مبالين بعددهم وعتادهم.

تكون طاقم عمل الفيلم من محمد ناصر الشحي كاتب السيناريو والمخرج ولطيفة ماجد بن كتة رسمت لوحات الفيلم وأسماء عيلان الهاملي في المراجعة التاريخية، وعايشة حسن الهاشمي في الإضاءة، وقام بالأداء الصوتي كل من: أحمد مصبح المري، إبراهيم محمد الفارسي، محمد ناصر الشحي، عبدالله سالم النعيمي، الهمام يحيى القاسم. كما يصاحب الفيلم معرض للرسومات والمخططات التي وثقت مراحل إنتاج الفيلم.