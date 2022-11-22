نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى «الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتح أمس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، ملتقى «الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية»، الذي ينظمه صندوق الوطن، في إطار جهود الصندوق المستمرة لتعزيز الهوية الوطنية مجتمعياً، ولا سيما فيما يتعلق بالأجيال الجديدة، بحضور عدد من القيادات الفكرية والثقافية والفنية بالإمارات إضافة إلى الناشرين والمبدعين والفنانين وكتاب السيناريو والمخرجين والسينمائيين والمسرحيين والإعلاميين والأكاديميين والباحثين، وذلك بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، ويعد الملتقى بداية انطلاقة جديدة لإنتاجات معرفية وفنية يمكنها إثراء المحتوى المعرفي للهوية الوطنية، بإبداعات متجددة في مختلف المجالات. وشهدت جلسات الملتقى وضع آلية عمل مشتركة بين الصندوق والجهات المعنية بالإنتاج العلمي والأدبي لإثراء وتعزيز الهوية الوطنية.

تعاون مثمر

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في بداية كلمته «أحييكم وأرحب بكم، ويسرني أن نجتمع معاً اليوم، لبدء تعاون مثمر مع صندوق الوطن وذلك في سبيل إطلاق برنامج خلاق، لإثراء الإنتاج المعرفي والإبداعي عن الهوية الوطنية، وعلى نحو يؤكد حرص الصندوق على القيام بدوره المقرر في هذا المجال، وصندوق الوطن حريص كل الحرص على العمل معكم، يدعمكم ويحفزكم ويحتفي بإنجازاتكم، فأنتم رموز الفكر والإبداع والفنون في الدولة، ونثق في أنكم على دراية تامة بنبض هذا الوطن، ووعي هذا المجتمع، وأنتم قادرون على الإبداع والإنجاز والإنتاج الفني والمعرفي الذي يعزز لدى كل منا الإحساس بالهوية الوطنية، والذي يؤكد فينا الانتماء والولاء للوطن، لأرضه ومائه وسمائه ولتاريخه ومبادئه وتراثه، وكذلك لتقدمه ونمائه وإنجازاته، لشعبه وقادته ورموزه».

وأضاف معاليه: «إننا في صندوق الوطن إنما نؤكد التزامنا الكامل بالعمل معكم، من أجل إظهار القيم والمبادئ الأساسية التي تشكل مسيرة هذا الوطن الغالي، وإننا نسعى إلى أن نقوم بكم ومعكم بتنفيذ برنامج لتنمية المعرفة وتقوية الاعتزاز بالهوية الوطنية، ودعم ارتباط أبناء وبنات الإمارات بالمجتمع من حولهم، ونهدف في ذلك إلى تنفيذ أنشطة وفعاليات للتأليف والترجمة والنشر والإنتاج الفني بجميع الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية، وصولاً إلى أن تكون المعارف والفنون أدوات فعالة لتشكيل الوعي المجتمعي وتعميق الاعتزاز بمسيرة الوطن».