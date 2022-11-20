عالم الديناصورات.. تجربة فريدة في دبي

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكرت «أي إم جي»، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في دبي، تجربة جديدة تضم وحوشاً «بالحجم الحقيقي» من الماضي في رحلة إلى عالم الديناصورات، وهي تكملة لمغامرات الوادي المفقود، حيث تم تحويل ردهة المدخل الرئيسي ليضم أكثر الحيوانات المفترسة رعباً في تاريخ كوكب الأرض. يتميز الوجه الجديد لمتنزه آي إم جي الترفيهي بغابات الأمازون الخضراء. حيث يمكن الاستماع إلى هدير الميتراكانوصور Metriacanthosaurids والسيراتوصور Ceratosaurus وغيرها من الديناصورات المنقرضة؛ والنداءات الغريبة تملأ الأجواء. المفترس الوحشي، Carnotaurus والطيور مثل Struthiomimus و Dilophosaurus وغيرها الكثير، كأنه مشهد سينمائي. سيكتشف الضيوف الإثارة في رحلة مليئة بالإثارة والمغامرات، حيث يتم إعادة إحياء الديناصورات في بيئة طبيعية رائعة.