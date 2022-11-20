«دوائر العميان».. أحداث وتاريخ

المصدر: بيروت - البيان

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تصدر قريباً رواية «دوائر العميان» للكاتب المصري مصطفى موسى عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل. وقد جاء في النبذة: يصير يعقوب قاضياً للقضاة في دولة قويّة، لكنّه يبقى شيخاً مثيراً للجدل. يستيقظ ضميره عندما يصل إليه حبّاب، القادم لقتله في الأساس، بعد رحلة شاقّة امتدّت على أعوامٍ خمسة، في لهيب الصحراء. خلال هذه السنوات، سحرته مرمدة، لكنّه ظَلّ يحنّ إلى زوجته. بعد تيهٍ طويل، عابراً في أحداثٍ تشكّل مجتمعةً تاريخاً لشمال أفريقيا ووسطها بأسرها، يعود إلى منزله بجسدٍ منهك، وقلبٍ مثقلٍ بالأفكار.

تحدّد فصول الرواية التاريخية المستندة إلى مجموعة كبيرة من المراجع والمصادر، العلاقة القديمة بين الناس، وترسم العلاقة التاريخية بين القوافل التائهة في الصحراء الأفريقية.