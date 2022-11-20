حمزة نمرة و«روح الشرق» يتألقان في مسرح المجاز

المصدر: الشارقة ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظي عشاق الفن والموسيقى بسهرة غنائية مميزة بروح شبابية مزجت بين روعة الأغنية الحديثة وجماليات الزمن الجميل، فقد اجتمع فيها الفنان حمزة نمرة والكورال الفريد «روح الشرق»، وشهد مسرح المجاز، السبت، أجواء فنية حماسية نبعت من توليفات موسيقية وطنية وإنسانية واجتماعية، وغيرها.

وانتظر الجمهور بتشوق كبير الفنان المصري حمزة نمرة، الذي صعد على المسرح بعد إبداعات فنية لـ«روح الشرق»، وأطل وسط الهتافات والتصفيق بأغنية «مولود سنة 80»، وقدم بطريقة رائعة أغنية «استعيذوا»، «ومن جرح الصعيب»، وأبدع بأداء أغنية «مال المقادير».

باقة

وتفاعل الحضور مع باقة من أجمل أعمال حمزة نمرة، التي جعلت منه نجماً بارزاً في الأغنية العربية، إذ قدم أغاني تنطلق من الواقع وتلامس الوجدان بصوت يخطف القلوب، كما أشعل الأمسية بأغنية «فاضي شوية»، حيث شاركه جمهور «هلا بالمجاز» الغناء، وبإحساس عالٍ ومشاعر مرهفة غنى «داري يا قلبي»، وبالمشاعر الوطنية الجياشة، ألهب المسرح بأغنية «بلدي يا بلدي».

وقد حضرت أيضاً الأحاسيس الوطنية في الحفل مع كورال «روح الشرق»، من جامعة «عين شمس» بمصر، والذي أبهر الحضور بأداء مميز لمقطوعة موسيقية جمعت بين النشيدين الوطنيين الإماراتي والمصري، تجسيداً لمعاني المحبة والأخوة بين البلدين الشقيقين.

وبأداء استثنائي، صدح الكورال بميدليات مميزة، فقد استمتع الحضور بباقة من أجمل أغاني الفنان الإماراتي حسين الجسمي، كما عاد الكورال إلى أروع أغاني التسعينيات بميدلي قدمه بأسلوب فني فريد وخاص، إلى جانب أداء أغانٍ ناجحة لعدد من الفنانين، كما شهد الحفل غناء أعمال من إنتاج كورال «روح الشرق»، وهي «كل اللي ناقصك» و«لسه في أيام جاية».