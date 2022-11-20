كندريك لامار يقدم باقة من أغانيه في «حفلات يا سلام»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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تواصلت سلسلة حفلات يا سلام ما بعد السباق بدورتها الثالثة عشرة لليوم الثالث على التوالي مع حفل مذهل أحياه الفنان كندريك لامار، نجم الهيب هوب والحائز على التصنيف البلاتيني مرات عدة وجائزة جرامي، في الاتحاد بارك بأبوظبي.

وأبهر مغني الراب والمؤلف الموسيقي الأمريكي جمهوره بأداء مميز وقدم خلاله أجمل أغانيه، مثل هامبل، وكونتا كينغ ودي إن إيه. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من تأهل بطل العالم ماكس فيرستابن لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 يوم الأحد.

وأحيا لامار، الذي يحفل رصيده الفني بـ 14 جائزة غرامي، وجائزة بوليتزر لعام 2018، الليلة ما قبل الأخيرة من سلسلة الحفلات، حيث قدم أداءً استثنائياً في أول ظهور له في أبوظبي وسط أجواء حافلة بالحماس تخللتها عروض الألعاب النارية.

وتألق لامار على المسرح ونشر أجواء استثنائية، حيث أدى أغانيه الشهيرة من أول ماي لايف وأليمنت الحائزة على جائزة دبل بلاتينيوم وريش سبيريت ولوف الحائزة على جائزة الغرامي وتشكيلة من أغانيه المميزة الأخرى.