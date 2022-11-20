«العين للكتاب» يحتفي باليوم الوطني العُماني

المصدر: العين- البيان

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احتفى «مهرجان العين للكتاب 2022» باليوم الوطني 52 لسلطنة عمان، الذي يحل في 18 نوفمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

شهدت الاحتفالية تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تمثلت بتوزيع أعلام سلطنة عمان على زوار المهرجان، كما قدمت الفرق الشعبية الإماراتية عروضاً من الشلات والأشعار التي تتغنى بعلاقة البلدين الأخوية، من خلال أداء رقصات الرزفة واليولة للترحيب بضيوف وزوار المهرجان. وتم إضاءة استاد هزاع بن زايد بألوان علم السلطنة للترحيب بضيوف المهرجان القادمين من سلطنة عمان ومن باقي إمارات الدولة، الذين ارتدوا الزي التقليدي احتفالاً بالمناسبة. وشاركت فرق الفلكلور الشعبي العماني بتقديم لوحات فنية مستوحاة من التراث الشعبي جالت جميع أرجاء المهرجان.