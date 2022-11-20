حديقة أضواء وألوان وزهور

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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تواصلت، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، فعاليات مهرجان الشيخ زايد، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، والذي يستمر حتى 18 من مارس 2023.

واستقطبت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان، أعداداً كبيرة من الزوار المواطنين والمقيمين والسياح من حول العالم، على اختلاف شرائحهم العمرية.

واشتمل اليوم الثاني على 120 فعالية مختلفة، منها عروض الفنون الشعبية (العيالة)، عروض فرقة الشرطة الوترية، عروض طائرات الدرونز، وإطلاق البالونات، و«الوثبة كاستم شو لتعديل السيارات»، ومسرح الأطفال، ومدينة الألعاب الترفيهية. وحظيت «حديقة الأضواء والزهور»، بالنسبة والعدد الأكبر من زوار المهرجان، حيث تمثل الحديقة مزيجاً رائعاً بين فنون الإضاءة التشكيلية والزهور الخلابة، حيث تستقبل هذه المنطقة زوارها بألوانها المتوهجة، ومجسماتها المضيئة، والممرات الواسعة. وتضم «حديقة الأضواء والزهور»، أنواعاً لا يمكن حصرها من الورود المصممة بطريقة لافتة، والتي تحاكي مجسماتها عدداً من أشهر المعالم، ما يجعل زيارتها سبباً للبهجة والسرور. ورسمت طائرات الدرونز لوحات فنية في سماء المهرجان، لفتت أنظار الجمهور، لتشكل كلمة «حياكم» باللغتين العربية والإنجليزية، وتحمل في معناها الترحاب بزوار المهرجان. كما عبّر شعار «إقرب» بمعنى «تفضل»، عن خيارات لا تعد ولا تحصى للزوار، من المأكولات والأطعمة التي تقدم على عربات الطعام، والمستوحاة من مختلف ثقافات العالم.