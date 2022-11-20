«الأقصر للشعر العربي» يختتم فعالياته

المصدر: (الأقصر- البيان)

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اختتم مهرجان الأقصر للشعر العربي فعاليات الدورة السابعة التي نظمتها دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية على مدى 4 أيام.

أقيم حفل الختام في مكتبة مصر العامة في الأقصر (المسرح المكشوف على طريق «الكباش»)، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ورئيس جامعة أسوان د.أيمن عثمان، ومدير مكتبة مصر العامة في الأقصر د.محمد حسّان، وعدد من كبير من الشعراء والمثقفين والمهتمين بالشعر. وعبّر المشاركون في المهرجان عن امتنانهم إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «الحاضر دائماً في الوجدان المصري»، مؤكدين في الوقت نفسه دور سموّه الكبير في دعم الحركة الثقافية المصرية والعربية.

وشرّع المهرجان، خلال أيامه الأربعة التي شهدت العديد من الأمسيات والندوات التي تحتفي بالقصيدة العربية، أبوابه للمبدعين القادمين من مختلف محافظات مصر، لتصبح الأقصر عاصمة الشعر العربي المصري خلال فترة المهرجان. وما يشار إليه أن بعض الشعراء المشاركين في المهرجان هم ممن فازوا بجائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول) في دورات سابقة، وتميّزت مشاركتهم بقراءات شعرية مميزة.