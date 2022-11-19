احتفاء بـ 90 عاماً على أول هبوط في الإمارات

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تنظم هيئة الشارقة للمتاحف ندوة افتراضية بعنوان «تصور المحطة - الماضي والمستقبل» في 23 نوفمبر الجاري، احتفالاً بذكرى مرور 90 عاماً على هبوط أول طائرة على أرض مطار محطة الشارقة الجوية. يشارك في الندوة التي تديرها هايزل بيج من الهيئة كل من المؤرخة د.فروكي هيردبي، ولاسيد ديفد هيرد مهندس متقاعد ومؤلف، ود.زكي أصلان، مدير مركز حفظ التراث الثقافي «إيكروم - الشارقة»، والمؤرخ د.سيف عبود البدواوي، وفاتنة البيطار أول فتاة انضمت للمدرسة الأولى لتعليم الطيران في الإمارات. وتهدف الندوة إلى توفير المعرفة التي تساعد في توثيق دور المحطة وتاريخ الدولة وقطاع الطيران فيها.