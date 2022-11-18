«أبوظبي للثقافة والفنون» تنظم «أمة مبدعة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش وتماشياً مع رسالتها الرامية إلى تشجع الحوار والتفاهم بين الثقافات، تقدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع مجلس العمل اللبناني في أبوظبي، فعالية اجتماعية وثقافية واقتصادية بعنوان «أمة مبدعة 961»، خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري.

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، «يسعدنا أن نتشارك الاحتفاء بالثقافة والإبداع اللبنانيين لما يمثلان من منجز ثقافي وفني عربي عريق، واليوم نشارك من خلال مبادرة أمة مبدعة 961، في تسليط الضوء على مبدعي لبنان وفنانيه وموسيقييه بالشراكة مع مجلس الأعمال اللبناني».

وتابعت: «نواصل التزامنا المستمر طوال أكثر من ربع قرن، بتقديم روائع الفنون في الأداء والموسيقى العربية، توثيقاً وتأليفاً وعرضاً، وتأتي الحفلة الموسيقية التي تقدمها الأوركسترا السيمفونية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فاضليان مع الفنانة المتألقة وكاتبة الأغاني اللبنانية ميساء قرعة، في إطار سعينا المشترك لتقديم الإبداع الموسيقي الغنائي في حلة تعكس حيوية المشهد الموسيقي اللبناني».

من جانبه، قال المهندس سفيان الصالح، رئيس مجلس العمل اللبناني في أبوظبي، «فخورون بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، التي تؤدي دوراً مهماً وملهماً على الساحة الإماراتية والعالمية لدعم وتعزيز الثقافة والفنون».

فعاليات

وتقام فعالية «أمة مبدعة 961»، على مدار أربعة أيام، وتتضمن حفلاً للأوركسترا السيمفونية اللبنانية، يوم بعد غدٍ الاثنين، في السابعة مساءً، على مسرح قصر الإمارات، بقيادة المايسترو هاروت فاضليان، وبمشاركة 80 موسيقياً وعازفاً مع مشاركة مميزة من الفنانة الأمريكية اللبنانية ميسا قرعه.

وينظم على هامش الفعالية، «معرض الإبداع والابتكار اللبناني»، في قاعة الدانة بفندق باب القصر في أبوظبي، ويتضمن معارض عدة، تشمل: معرض «مشوار» للفنان والرسام فؤاد طنب بالتعاون مع مؤسسة فؤاد ومي طنب للفنون، ومعرض الفن الكاريكاتوري «بيار صادق.. تصوير التاريخ» للفنان الراحل بيار صادق بالتعاون مع مؤسسة بيار صادق.

كما تتضمن الفعالية، معرضاً للفنون والأزياء والتصميم، يشارك فيه 50 فناناً ومصمماً في مجال الأزياء والمجوهرات والديكور المنزلي، بالإضافة إلى «معرض الإبداع والابتكار اللبناني» لمشاريع وابتكارات من قبل شركات لبنانية في مجالات التكنولوجيا، إلى جانب معرض للمبتكرين والمبدعين بالتعاون مع جمعية المبدعين اللبنانيين، بالإضافة إلى عرض حي لأهم الحرفيين اللبنانيين.

وتشتمل الفعالية على تقديم سلسلة عروض سينمائية لمجموعة من الأفلام القصيرة.