خالد بن محمد بن زايد يزور مهرجان العين للكتاب

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من فعاليات «مهرجان العين للكتاب»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

وتفقّد سموه عدداً من الأجنحة ودور النشر المشاركة في المهرجان للاطلاع على أحدث الأعمال الأدبية والفكرية التي تسهم في إثراء الساحة الثقافية محلياً وإقليمياً، مثمناً جهود الدائرة والمركز في دعم الثقافة واللغة العربية.

رافق سموه خلال هذه الزيارة كل من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل الدائرة. وتُقام فعاليات المهرجان تحت شعار «العين أوسع لك من الدار» في 5 مواقع ثقافية بمنطقة العين، من ضمنها استاد هزاع بن زايد المقر الرئيسي للمهرجان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحضور البارز لمنطقة العين على الساحة الثقافية والإبداعية.

ويشتمل مهرجان العين للكتاب على برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والعروض الفنية وجلسات المناقشة الأدبية وورش عمل القراءة، واستضاف المهرجان حفل تكريم الفائزين بجائزة «كنز الجيل» في دورتها الأولى، التي تحتفي بالأدباء والكتاب والفنانين الذين أسهموا في إثراء الشعر النبطي وتعزيز حضور هذا الموروث الشعري العربي الأصيل، ودعم جهود الحفاظ على اللغة العربية.