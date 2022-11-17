مركز النقل المتكامل في أبوظبي يعلن جاهزيته لتلبية احتياجات التنقل الخاصة بمهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، عن جاهزيته لتلبية احتياجات التنقل الخاصة بمهرجان الشيخ زايد، والذي سيقام في منطقة الوثبة بأبوظبي خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري إلى 18 مارس 2023.

وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الحدث التراثي والترفيهي والثقافي، والذي يحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعرفاناً بدوره المحوري في الحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل، واستكمالاً لمسيرته الشاملة في بناء الإنسان على القيم الأصيلة، والحرص المتواصل على دعم الفعاليات الثقافية الوطنية، أفاد المركز بأنه أعد بالتنسيق مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين خطة شاملة لتوفير خدمات نقل مميزة من حيث الراحة والأمان وسهولة الوصول إليها من أجل إيصال الزوار من وإلى مكان إقامة المهرجان في الوثبة.