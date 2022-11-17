«الاتحادية للشباب» و«مبادلة» تتعاونان لإنتاج محتوى إعلامي يستهدف الأجيال الناشئة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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وقّعت المؤسسة الاتحادية للشباب وشركة بداية للإعلام، المدعومة من شركة مبادلة للاستثمار، مذكرة تفاهم لإطلاق السلسلة الجديدة من المسلسل الكرتوني الإماراتي الشهير «مغامرات منصور: عصر الذكاء الاصطناعي». وتهدف هذه الشراكة لإلهام الجيل الجديد في مجال الإعلام وإنتاج المحتوى الهادف، عبر مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة الموجهة للشباب.

فرصة مميزة

وتستهدف كل من المؤسسة الاتحادية للشباب وشركة بداية للإعلام من خلال هذا التعاون الجيل الجديد في دولة الإمارات، من خلال سلسلة من الفعاليات وورش العمل، حيث ستتاح للشباب فرصة مميزة لصقل مهاراتهم والتعرف عن كثب على كيفية إنشاء وإنتاج محتوى إعلامي هادف وعالي الجودة.

وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: «يؤكد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الكرتوني الإماراتي منصور تميّز وكفاءة وموهبة أبناء وبنات الإمارات في إنتاج المحتوى الهادف القادر على تعزيز الارتباط بالهوية واللغة العربية.

ونرى فيه إنجازاً مهماً في مجال الإنتاج والمحتوى الإعلامي الوطني، ونحن نسعى من خلال هذا التعاون إلى إنتاج وتطوير محتوى يمثّل قيمنا وثقافتنا، قادر على المنافسة عالمياً وجذب اهتمام ومتابعة مختلف شرائح المجتمع بشكل عام، وإلهام الأجيال الناشئة على وجه الخصوص».

نجاحات كبيرة

بدوره قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «تأتي السلسلة الجديدة من مسلسل منصور لتضيف فصلاً جديداً للنجاحات الكبيرة التي حققها هذا المسلسل الإماراتي، ونتطلع من خلال الشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب لتوظيف نجاحات المسلسل وشعبيته الكبيرة، لإلهام الجيل الجديد من المواهب الإبداعية في دولة الإمارات.

ولتمهيد الطريق أمامهم لتحقيق المزيد من الإبداعات. وأغتنم هذه المناسبة لأشجع الشباب على المشاركة والانخراط في ورش العمل العديدة، لمواصلة مسيرة التميز والإبداع على الصعيدين الإقليمي والعالمي».