«ياسلام ما بعد السباق» تقدم نخبة من المواهب والنجوم العالميين

المصدر: أبوظبي ــــ البيان

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تنطلق حفلات ياسلام ما بعد السباق خلال هذا الأسبوع بمشاركة مجموعة مختارة من ألمع نجوم الفن العالميين، بالإضافة إلى نخبة من أفضل المواهب في المنطقة، والذين يقدمون لعشاق الموسيقى في أبوظبي تجارب ترفيهية غير مسبوقة في تاريخ الفعالية التي تقام في عطلات نهاية الأسبوع لسباق الفورمولا 1.

وتقام الحفلات الموسيقية بين 17-20 نوفمبر بالتزامن مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، ويقدم على مدى أيامه الأربعة خمسة عروض رئيسية، بالإضافة إلى استضافة مجموعة من عروض الأداء التي تحتفي ببرنامج Regional Artist Spotlight من شركة فلاش للترفيه.

موسيقى

وتبدأ الفعاليات الموسيقية الخميس بحفل مميز للفنان آشر، النجم الأمريكي لموسيقى الآر آند بي والحائز على جائزة جرامي ثماني مرات؛ إلى جانب الفنان البريطاني الشهير ديف، المتخصص بموسيقى الراب والحائز مرتين على جائزة بريت.

ويُحيي ثلاثي الموسيقى الإلكترونية في فرقة سويدش هاوس مافيا الشهيرة عالمياً أمسية يوم الجمعة؛ بينما يقدم نجم موسيقى الهيب هوب الأمريكي كيندريك لامار، الحائز على التصنيف البلاتيني عدة مرات وجائزة جرامي 14 مرة، حفل أمسية السبت؛ وتختتم الفعاليات يوم الأحد بحفل موسيقي لفرقة ديف ليبارد، التي حققت أعلى نسبة مبيعات ودخلت قاعة مشاهير موسيقى الروك.

نخبة

وقال جون ليكرش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «وعدنا منذ انطلاق حفلات ياسلام ما بعد السباق في عام 2009 باستقطاب نخبة من أشهر الفنانين العالميين للمشاركة في الفعاليات. ولم تقتصر إنجازاتنا خلال العام الحالي على الوفاء بهذا الوعد فحسب، وإنما أيضاً استقطابنا خمسة من نجوم الموسيقى العالميين لتقديم عروضهم على مدى أربع أمسيات لتجربة لاتنسى.

وأضاف:»يسرنا منح عدد من المواهب المشاركة في برنامج Regional Artist Spotlight فرصة تقديم عروضهم وافتتاح هذه الحفلات الرئيسية.

ونلتزم في شركة فلاش للترفيه بتطوير وتسليط الضوء على قطاع الموسيقى وعروض الأداء الحية في منطقة الشرق الأوسط، ومساعدته على مواصلة النمو والازدهار من خلال دعم الفنانين الصاعدين مثل ساندرا ساهي وكيه سي حمادة؛ واللذين يسعدنا أن نمنحهما الفرصة لتقديم عروضهما الموسيقية على هذه المنصة العالمية.