المعرض يحتضن العمل الفائز بجائزة كريستو وجان كلود 2022

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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تحت رعاية كريمة من حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عرضت جامعة نيويورك أبوظبي المجسم الفني الفائز بالنسخة العاشرة من جائزة كريستو وجان كلود 2022 للمرة الأولى في معرض فن أبوظبي.

ويحمل المجسم الفني اسم «النسيج الحضري» وهو عبارة عن سلسلة من أربع منحوتات تشابه قطعاً من الخيوط التي تتداخل مع بعضها وتتشابك مع الأرض لتحويل البيئة المادية المحيطة بالعمل الفني إلى قطعة من القماش تربط أجزاءه ضمن نسيج واحد.

وتم تصميم المجسم من قبل طلاب السنة الثانية في جامعة نيويورك أبوظبي، وهم: المواطنة الإماراتية روضة المزروعي، وجيرالد جيسون كروز من الفلبين، وجنيفر تساي من تايوان.

وتم كشف النقاب عن المجسم الفني بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وريما عبد المالك وزيرة الثقافة الفرنسية؛ ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ وباتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات؛ وإينيغو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات؛ وهدى الخميس كانو، مؤسس مهرجان أبوظبي؛ وعدد من المسؤولين.