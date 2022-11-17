بدور القاسمي تدعو إلى توفير منصات تدعم الناشرات الرائدات

المصدر: (جاكرتا - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، جلسة حوارية رئيسية، نظمها «الكونغرس الدولي الناشرين»، ضمن فعاليات دورته الثالثة والثلاثين، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعنوان: «(PublisHer): النساء الرائدات في مجال النشر»، ودعت الشيخة بدور القاسمي إلى توفير منصات تدعم الناشرات الرائدات في القطاع.

وشارك في الجلسة نخبة من المتحدثات في صناعة النشر، وهن فريزا بافيتا بوسبانيجارا، المؤسسة المشاركة ومديرة مجموعة «Simpul» في إندونيسيا؛ ولاتويا ويست بلاكوود، عضو مجلس إدارة «PublisHer» والرئيسة السابقة لـ«اتحاد صناعة الكتاب» في جامايكا؛ وفلافيا برافين، مديرة النشر التنفيذية لدى «Cogna/‏‏‏Saber» في البرازيل.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي خلال الجلسة، أن مبادرة «PublisHer»، التي يديرها مجلس يتكون كل أعضائه من النساء، أطلقتها لتجاوز التحديات التي واجهتها كناشرة، سواء التحديات الثقافية أم الجغرافية التي تعيق المساواة بين الجنسين وإدماج النساء في صناعة النشر، وزيادة تقدير النتاج الأدبي للمرأة. وتناولت الجلسة التأثيرات المباشرة لظروف السوق على النساء في قطاع النشر، بالإضافة إلى الآثار السلبية لجائحة «كوفيد 19» والتغييرات الديموغرافية على تحقيق الإدماج والتنوع الأدبي للنساء في مجال النشر والتأليف.