«ويجز» يحيي حفلاً فنياً في دبي 19 الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

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تستضيف الدورة الأولى من مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، الحفل الموسيقي للفنان المصري الشهير «ويجز» 19 نوفمبر الجاري، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

وسيكون الجمهور على موعد مع حفلة الفنان ويجز، مغني الراب المصري، الذي ولد في الإسكندرية في 12 سبتمبر عام 1998. وهو يقدم عروض موسيقى التراب منذ عام 2017، حيث حقق أكثر من 297 مليون مشاهدة على يوتيوب. وسطع نجم ويجز وهو في سن 19 عاماً، حيث اشتهر بمزج موسيقى التراب والمامبل الراب والإلكترو شعبي، وسرعان ما استقطب المعجبين من جميع أنحاء العالم العربي.

ويجمع مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وبالتعاون مع شركة «في إس بي إن» VSPN، الرائدة عالمياً في مجال أنشطة وحلول الرياضات الإلكترونية، والشريك الرئيسي du مشاهير الرياضات الرقمية، وأبرز المهتمين في مجال الرياضات الإلكترونية، وعشاق ثقافة البوب من جميع أنحاء العالم. وانطلقت فعاليات المهرجان في 9 نوفمبر الجاري ويختتم في 20 منه، ويضم مجموعة مميزة من الفعاليات الحية والحفلات الموسيقية وأنشطة ثقافة البوب.