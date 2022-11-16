الشارقة للفنون تنظم الدورة الخامسة من «نقطة لقاء»

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم مؤسسة الشارقة للفنون الدورة الخامسة من معرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء»، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري في بيت عبيد الشامسي في ساحة الفنون.

يعبّر المعرض عن التزام المؤسسة بالممارسات النوعية والتجريبية التي تسعى إلى توسيع نطاق وسيط النشر، ويولي أهمية خاصة للمؤسسات ودور النشر الموجودة في الإمارات، متيحاً مساحة تشاركية لتبادل المعرفة والأفكار البنّاءة، كما يقدم في هذه الدورة مجموعة مختارة من المطبوعات التي تشمل المنشورات الفنية وإنتاجات الناشرين المستقلين والمشاريع الثقافية غير الربحية، إلى جانب أعمال الفنانين والناشرين والمؤسسات، التي تُعرض ضمن ثلاثة أقسام: دولي، ومختارات، ومحلي.

أقسام

ويستقطب قسم «دولي» دور نشر فنية ومستقلة من جميع أنحاء العالم لعرض وتوزيع كتبها خلال المعرض، أما قسم «مختارات» فيقدم مجموعة من الدوريات والمجلات والكتب الفنية والكوميك وكتب الاهتمامات الخاصة التي لا توزعها المكتبات المحلية، فيما يضم قسم «محلي» كتباً من إنتاج مجتمع الفنون المحلي من مؤسسات فنية وثقافية وغاليريات ودور نشر وهيئات ثقافية حكومية غير ربحية، إضافة إلى مجموعة من المطبوعات والتصاوير والمجلات الفنية ومجلات الكوميك والصور الفوتوغرافية والقرطاسية ومطبوعات الشاشة التي أنتجها فنانون مستقلون.

إصدارات جديدة

يتضمن برنامج الدورة الخامسة العديد من الأنشطة التي تشمل إطلاق إصدارات جديدة، مثل كتابي «الطبق الطائر» و«كورنيش 4»، إضافة لحوارات مع الفنانين والكتّاب، حيث تناقش المترجمة والمؤلفة بخيتة العامري مشروعها المترجم «حالة السينما»، ويقدم كل من توما بيرلاندا وميغان هو-تونغ كتابهما «الحق في الأرض: مسارات عبر فلسطين وجنوب أفريقيا»، الذي يستعرض طرقاً تجسّد معرفة الأرض واستصلاح المناظر الطبيعية عن طريق الأبحاث والممارسات الفنية، فيما تعرض منصة «فوريست كوريكولم» مجلة مصورة تجريبية بحثية مكونة من ثمانية أقسام لفنانين ومساهمين من جنوب وجنوب شرق آسيا حول الطرق التي تتبناها الدول القومية لإعادة إنتاج العنف الاستعماري وما قبل الاستعماري، أما الفنان خليل رباح فيستعرض مونوغرافه الفني الذي يضم مختارات من ممارسته ومعارضه على مدار 25 سنة.

ويشمل البرنامج ورشاً فنية للصغار والعائلات تتناول أساسيات الرسم والتصميم الغرافيكي، وأساليب تجليد الكتب وصناعة مفكرة باستخدام ورق معاد تدويره، وجلسات قراءة قصص الأطفال، إضافة إلى عدد من العروض الموسيقية التي يقدمها كل من: فرقة «سويز أند إيدجز»، وفرقة «أديجا»، وفرقة «حسني».