العدد 190 من «شاعر المليون» يحتفي بيوم العلم ويضيء موضوعات فكرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 190 من مجلة «شاعر المليون»، مشتملاً على عدد من الاستطلاعات والموضوعات المتنوعة التي تناولت مواضيع نوعية عن الساحة الشعرية والثقافية.

تصدرت غلاف العدد صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أثناء الاحتفال بـ «يوم العلم الإماراتي» برفقة أبنائه وأحفاده. فيما تناولت افتتاحية العدد التي جاءت تحت عنوان «يوم العلم الإماراتي.... فخر وانتماء خالد للوطن»، أهمية الاحتفال بـ «يوم العلم»، الذي تتجلى فيه مشاعر الفخر والاعتزاز في قلب كل إماراتي، بما حققته دولته من إنجازات كبيرة في مسيرة التطور وفي دفع عجلة التنمية المستدامة، التي تتجسد اليوم واقعاً ملموساً نعيشه بكل تفاصيله.

محطات

ونُشر في العدد الجديد تغطيات لأهم الفعاليات التي نظمتها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي أبرزها فعاليات مزاينة سويحان للإبل وهي أولى محطات مهرجان الظفرة بدورته الـ 16، وأيضاً فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان ومزاد ليوا للتمور»، وتغطية فعاليات «سباق دلما التاريخي» في دورته الخامسة. إلى جانب أخبار ومتابعات عن «القمة الثقافية» التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في منارة السعديات، تحت شعار «الثقافة أسلوب حياة»، وإعلان اللجنة المنظمة لبرنامج المنكوس بموسمه الثالث عن المتأهلين للحلقات المباشرة، ومشاركة أكاديمية الشعر بجناح خاص في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 بدورته الــ41، وعرضها لمجموعة من أحدث إصداراتها لشعراء وباحثين ونقّاد ومفكرين من الإمارات ودول العالم العربي.

آراء

واستطلع العدد الجديد آراء الشعراء في موضوعين، الأول حول علاقة الشعراء الشباب بأعلام الشعر النبطي القديم، وما تركوه في نفوسهم من أثر وحب للشعر والأدب ودوره في مسيرتهم الشعرية، أما الثاني فجاء استكمالاً لسلسلة الاستطلاعات التي أجرتها المجلة في أعدادها السابقة مع نجوم الخليج والوطن العربي من برنامج «شاعر المليون» في مواسمه السابقة، وعما أضافه إليهم البرنامج من حضور وإنجازات، وموقفهم اليوم من حراك الساحة الشعرية بمنطقة الخليج، وكانت دائرة الضوء لتحقيق هذا العدد واستطلاعه منصبة على شعراء البحرين وتجربتهم في المسابقة وعن موقع الشعر النبطي في الحياة الثقافية بمملكة البحرين.

جمع وتوثيق

وأفرد العدد الجديد حواراً مع المؤرخ الدكتور فالح حنظل، الذي سلط الضوء على تجربته في جمع وتوثيق الشعر النبطي الإماراتي وأبرز مؤلفاته في هذا المجال، كما اشتمل العدد على أربعة حوارات مع مجموعة من شعراء (النبطي والفصيح) تحدثوا فيها عن تجاربهم ونجاحاتهم والجديد من إصداراتهم الشعرية، وهم: منيرة سبت، أحمد عماش، عبدالمنعم حسن، وناصر الدين باكرية.

وفي باب «أثر الشعراء» تناول العدد تجربة الشاعرة المصرية هبة الفقي، التي حصلت على المركز السادس في «أمير الشعراء 8». أما في زاوية «فيسبوك» فكان الحديث عن صفحة الشاعرة التونسية سنية المدّوري، نجمة الموسم السادس من برنامج «أمير الشعراء»، وفي زاوية «تويتر» تم اختيار مجموعة من الأبيات الشعرية المتميزة من نجوم مسرح شاطئ الراحة، إضافة إلى عدد من المقالات النقدية لكل من د. خالد الوغلاني، ود. نيفين طينة، وخلود بناصر.